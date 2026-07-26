PM मोदी के बाद CM योगी का सोशल मीडिया को लेकर बयान, कहा- आज की आवश्यकता...अच्छा कंटेंट डालिए

आगरा में गुरु पूर्णिमा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च शिक्षा विभाग के 7.50 लाख से अधिक शिक्षकों एवं उनके आश्रित परिजनों के लिए ‘मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना’ का शुभारंभ किया. इस मौके पर उन्होंने शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड भी वितरित किए. इस दौरान सीएम योगी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह सोशल मीडिया की तारीफ की है.

सीएम योगी ने कहा सोशल मीडिया प्लेटफार्म आज की आवश्यकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की आवश्यकता है. हम बदलती हुई दुनिया में इससे पीछे नहीं रह सकते. इससे मुंह नहीं मोड़ सकते. लेकिन इसको अपने लिए कल्याणकारी कैसे बना सके? अपने सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कैसे हम इसको उपयोगी बना सके? और मुझे लगता है कि आपके पास तो पर्याप्त समय है. अच्छे कंटेंट डालिए. अच्छे उहरण के माध्यम से लोगों को प्रभावित करिए.

छात्रों को मोटिवेट करिए-सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि छात्रों को मोटिवेट करिए. उन्हें इस प्लेटफार्म के बारे में तथ्यों से अवगत कराइए कि सच क्या है? झूठ क्या है? सत्य के नजदीक लाने का प्रयास करिए. जो अनजान हैं, गुमनाम लोग हैं, गुमनाम प्लेटफार्म है, फेक अकाउंट है. उनके बारे में बताएं उनको कि भाई यह गुमराह करने वाले तथ्यों से हमें दूरी बनानी होगी. न्यूनतम समय हम उस पर अपना खर्च करें, ज्यादा समय ना दे उसमें और सही तथ्यों की जानकारी उसको लेनी है तो उसके लिए उसको फिर से पढ़ने पढ़ाने की आदत को पुख्ता करना पड़ेगा. लाइब्रेरी में जाने का आदत डालनी पड़ेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पाठ्यक्रम के अलावा रेफरेंस बुक्स को भी देखें. कुछ रोचक धर्म ग्रंथों की तरफ भी वह उन्मुख हो देखें उसको भी, उसके बहुत सारे उहरण उसके लिए उपयोगी हो सकते हैं. अगर हम बताएंगे देश का बड़ा, कल्याण होगा. देश सही दिशा में आगे बढ़ेगा, देश आपका गुणगान करेगा.

क्षक समाज का मार्गदर्शन करने वाले स्तंभ- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि दुर्घटना किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती है, ऐसे में डबल इंजन सरकार पूर्ण संवेदनशीलता के साथ पीड़ित व्यक्ति और परिवार के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज का मार्गदर्शन करने वाले स्तंभ हैं, इसलिए उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है. योजना के तहत शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी.

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CM योगी ने कहा, “पूर्ण विश्वास है कि हमारे शिक्षक इस योजना का समुचित लाभ लेते हुए प्रदेश एवं देश की एकता, अखंडता और प्रगति में अपना योगदान देंगे.” सोशल मीडिया पर बात करते हुए उन्होंने युवाओं और आम नागरिकों को सलाह दी कि वे सकारात्मक और उपयोगी कंटेंट शेयर करें. फेक अकाउंट्स और अफवाहों से सावधान रहने की अपील की. उन्होंने दुर्घटना पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता जताते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार हर कठिन समय में लोगों के साथ है. कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे.

इस मौके पर उच्च शिक्षा विभाग और पंजाब नेशनल बैंक के बीच MoU का हस्तांतरण भी किया गया. इस योजना के तहत शिक्षकों को स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत कवच उपलब्ध कराया जाएगा. CM योगी ने विश्वास जताया कि शिक्षक इस योजना का लाभ उठाते हुए प्रदेश और देश की प्रगति में योगदान देंगे.

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