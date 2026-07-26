#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडPM मोदी के बाद CM योगी का सोशल मीडिया को लेकर बयान, कहा- आज की आवश्यकता...अच्छा कंटेंट डालिए

PM मोदी के बाद CM योगी का सोशल मीडिया को लेकर बयान, कहा- आज की आवश्यकता...अच्छा कंटेंट डालिए

Agra News In Hindi: आगरा में CM योगी ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की. सोशल मीडिया पर अच्छा कंटेंट डालने और फेक अकाउंट्स से सावधान रहने की अपील की.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 26 Jul 2026 02:21 PM (IST)
Preferred Sources

आगरा में गुरु पूर्णिमा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च शिक्षा विभाग के 7.50 लाख से अधिक शिक्षकों एवं उनके आश्रित परिजनों के लिए ‘मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना’ का शुभारंभ किया. इस मौके पर उन्होंने शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड भी वितरित किए. इस दौरान सीएम योगी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह सोशल मीडिया की तारीफ की है.

सीएम योगी ने कहा सोशल मीडिया प्लेटफार्म आज की आवश्यकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की आवश्यकता है. हम बदलती हुई दुनिया में इससे पीछे नहीं रह सकते. इससे मुंह नहीं मोड़ सकते. लेकिन इसको अपने लिए कल्याणकारी कैसे बना सके? अपने सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कैसे हम इसको उपयोगी बना सके? और मुझे लगता है कि आपके पास तो पर्याप्त समय है. अच्छे कंटेंट डालिए. अच्छे उहरण के माध्यम से लोगों को प्रभावित करिए.

छात्रों को मोटिवेट करिए-सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि छात्रों को मोटिवेट करिए. उन्हें इस प्लेटफार्म के बारे में तथ्यों से अवगत कराइए कि सच क्या है? झूठ क्या है? सत्य के नजदीक लाने का प्रयास करिए. जो अनजान हैं, गुमनाम लोग हैं, गुमनाम प्लेटफार्म है, फेक अकाउंट है. उनके बारे में बताएं उनको कि भाई यह गुमराह करने वाले तथ्यों से हमें दूरी बनानी होगी. न्यूनतम समय हम उस पर अपना खर्च करें, ज्यादा समय ना दे उसमें और सही तथ्यों की जानकारी उसको लेनी है तो उसके लिए उसको फिर से पढ़ने पढ़ाने की आदत को पुख्ता करना पड़ेगा. लाइब्रेरी में जाने का आदत डालनी पड़ेगी. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पाठ्यक्रम के अलावा रेफरेंस बुक्स को भी देखें. कुछ रोचक धर्म ग्रंथों की तरफ भी वह उन्मुख हो देखें उसको भी, उसके बहुत सारे उहरण उसके लिए उपयोगी हो सकते हैं. अगर हम बताएंगे देश का बड़ा, कल्याण होगा. देश सही दिशा में आगे बढ़ेगा, देश आपका गुणगान करेगा.

क्षक समाज का मार्गदर्शन करने वाले स्तंभ- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि दुर्घटना किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती है, ऐसे में डबल इंजन सरकार पूर्ण संवेदनशीलता के साथ पीड़ित व्यक्ति और परिवार के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज का मार्गदर्शन करने वाले स्तंभ हैं, इसलिए उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है. योजना के तहत शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी.

हापुड़ में जयंत चौधरी की पार्टी को बड़ा झटका, 38 पदाधिकारियों ने एक साथ किया इस्तीफे का ऐलान

CM योगी ने कहा, “पूर्ण विश्वास है कि हमारे शिक्षक इस योजना का समुचित लाभ लेते हुए प्रदेश एवं देश की एकता, अखंडता और प्रगति में अपना योगदान देंगे.” सोशल मीडिया पर बात करते हुए उन्होंने युवाओं और आम नागरिकों को सलाह दी कि वे सकारात्मक और उपयोगी कंटेंट शेयर करें. फेक अकाउंट्स और अफवाहों से सावधान रहने की अपील की. उन्होंने दुर्घटना पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता जताते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार हर कठिन समय में लोगों के साथ है. कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे.

इस मौके पर उच्च शिक्षा विभाग और पंजाब नेशनल बैंक के बीच MoU का हस्तांतरण भी किया गया. इस योजना के तहत शिक्षकों को स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत कवच उपलब्ध कराया जाएगा. CM योगी ने विश्वास जताया कि शिक्षक इस योजना का लाभ उठाते हुए प्रदेश और देश की प्रगति में योगदान देंगे.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नई SIT होगी गठित, आईजी किरण एस का पैनल में है नाम

Published at : 26 Jul 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
Agra News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी के बाद CM योगी का सोशल मीडिया को लेकर बयान, कहा- आज की आवश्यकता...अच्छा कंटेंट डालिए
PM मोदी के बाद CM योगी का सोशल मीडिया को लेकर बयान, कहा- आज की आवश्यकता...अच्छा कंटेंट डालिए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: मैरिज हॉल में पति रचा रहा था दूसरी शादी, तभी हो गई पहली पत्नी की एंट्री; जमकर हुआ बवाल
कानपुर: मैरिज हॉल में पति रचा रहा था दूसरी शादी, तभी हो गई पहली पत्नी की एंट्री; जमकर हुआ बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हापुड़ में युवक ने राहुल बनकर बनाए शारीरिक संबंध बाद में निकला मोहसिन, विधवा महिला का आरोप
हापुड़ में युवक ने राहुल बनकर बनाए शारीरिक संबंध बाद में निकला मोहसिन, विधवा महिला का आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मोदी सरकार के कौरवी शासन...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी
'मोदी सरकार के कौरवी शासन...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी
Advertisement

वीडियोज

Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूक्रेन में फिर हुआ भारतीय जहाज पर हमला, 2 क्रू मेंबर लापता, दूतावास ने क्या बताया?
यूक्रेन में भारतीय जहाज पर हमला, 2 क्रू मेंबर लापता, दूतावास ने क्या बताया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मोदी सरकार के कौरवी शासन...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी
'मोदी सरकार के कौरवी शासन...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी
टेलीविजन
प्रेग्नेंट करिश्मा तन्ना का रोमांटिक फोटोशूट, पति ने बेबी बंप पर किया KISS
प्रेग्नेंट करिश्मा तन्ना का रोमांटिक फोटोशूट, पति ने बेबी बंप पर किया KISS
क्रिकेट
बदल गई IND vs ZIM 3rd T20 की टाइमिंग? जानिए LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
बदल गई IND vs ZIM 3rd T20 की टाइमिंग? जानिए LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
विश्व
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
इंडिया
असम में छात्र आंदोलन ने पकड़ा सियासी रंग, मंत्री की बेटी भी उतरी प्रदर्शन में; सीएम हिमंत बोले- पिता को निशाना बनाना गलत
असम में छात्र आंदोलन ने पकड़ा सियासी रंग, मंत्री की बेटी भी उतरी प्रदर्शन में; सीएम हिमंत बोले- पिता को निशाना बनाना गलत
हेल्थ
हार्ट अटैक जितना तेज हो सकता है पीरियड्स का दर्द
हार्ट अटैक जितना तेज हो सकता है पीरियड्स का दर्द
टेक्नोलॉजी
Wi-Fi और Gaming Router में क्या होता है अंतर? जानें जवाब
Wi-Fi और Gaming Router में क्या होता है अंतर? जानें जवाब
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
ABP NEWS
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Embed widget