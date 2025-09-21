उत्तराखंड में लोगों को बारिश से राहत की उम्मीद, 3 दिनों तक साफ मौसम की संभावना

उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से जारी भारी बारिश से अब लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार अगले तीन दिनों तक प्रदेशभर में मौसम साफ रहने की संभावना है.

हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की फुहारें गिर सकती हैं, लेकिन किसी भी बड़े बारिश के दौर की चेतावनी फिलहाल नहीं दी गई है. वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां पर मौसम शुष्क बना रहेगा. जिससे वहां रहने वाले लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलने की संभावना है.

राज्य में इस दिन तक साफ रहेगा मौसम

पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार (23 सितंबर) तक प्रदेशभर में मौसम साफ रहेगा, लेकिन बुधवार (24 सितंबर) को पर्वतीय क्षेत्रों में एक बार फिर तेज बारिश हो सकती है. ऐसे में प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है. उत्तराखंड में इस बार मानसून सामान्य से काफी अधिक सक्रिय रहा है.

जहां आमतौर पर पूरे एक महीने में जितनी बारिश होती है, उससे ज्यादा बारिश सिर्फ 19 दिनों में हो चुकी है. प्रदेश में अब तक सामान्य से 70 फीसदी अधिक वर्षा दर्ज की गई है. सबसे ज्यादा बारिश बागेश्वर में हुई है, इसके बाद देहरादून का नंबर आता है.

सितंबर में इतनी रिकॉर्ड की गई बारिश

एक से 19 सितंबर के बीच देहरादून में 446.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 160 फीसदी अधिक है. पिछले दस वर्षों में सितंबर में सबसे ज्यादा बारिश वर्ष 2019 में हुई थी, तब 489.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर बारिश का यह सिलसिला जारी रहा तो इस बार देहरादून में पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर सकती है.

हालांकि हर कोई अब मानसून की विदाई का इंतजार कर रहा है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार इसकी विदाई 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच हो सकती है. आमतौर पर इस समय के दौरान ज्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन इस साल विदाई से पहले ही मानसून ने रिकॉर्ड तोड़ बारिश कर दी है.