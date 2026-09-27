गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव: सपा-कांग्रेस में सीट बंटवारे पर फंसेगा पेच? 150 सीटों पर नजर

यूपी चुनाव: सपा-कांग्रेस में सीट बंटवारे पर फंसेगा पेच? 150 सीटों पर नजर

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीटों को लेकर पेच फंस सकता है. कांग्रेस 150 सीटों की मांग के साथ बातचीत शुरू करने की तैयारी में है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 27 Sep 2026 02:36 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत आसान नहीं रहने वाली है. दोनों दल भले ही साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हों, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर दोनों के बीच लंबी खींचतान हो सकती है. कांग्रेस ने अभी से उन सीटों का हिसाब-किताब तैयार करना शुरू कर दिया है, जहां उसे अपने लिए मजबूत संभावनाएं नजर आ रही हैं.

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर अपना आकलन किया है. पार्टी ने करीब 150 सीटें ऐसी चुनी हैं, जहां उसका मानना है कि सपा के वोट बैंक के साथ गठबंधन होने पर मुकाबला उसके पक्ष में बन सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में SDRF उत्तराखंड की बड़ी उपलब्धि, ISO 9001 Certification की प्रक्रिया
आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में SDRF उत्तराखंड की बड़ी उपलब्धि, ISO 9001 Certification की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
 विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के माध्यम से हिमालयी राज्य की चुनौतियों के समाधान पर चर्चा 
 विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के माध्यम से हिमालयी राज्य की चुनौतियों के समाधान पर चर्चा 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: CM पुष्कर धामी ने लिया बारिश और आपदा प्रबंधन की स्थिति का अपडेट
उत्तराखंड: CM पुष्कर धामी ने लिया बारिश और आपदा प्रबंधन की स्थिति का अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी में बारिश-तेज हवा का कहर, 217 पेड़ गिरे, 3 लोगों की मौत
बाराबंकी में बारिश-तेज हवा का कहर, 217 पेड़ गिरे, 3 लोगों की मौत

इन सीटों में मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण मतदाताओं का प्रभाव वाली सीटों को खास तौर पर शामिल किया गया है. कांग्रेस की शुरुआती रणनीति सपा के सामने करीब 150 सीटों की मांग रखने की है. हालांकि पार्टी के भीतर यह भी तय माना जा रहा है कि अंतिम बातचीत में करीब 100 सीटों से कम पर समझौता नहीं किया जाएगा.

UP चुनाव: इस तारीख से वाराणसी से शंखनाद करेगी JDU, निशांत लेंगे बाबा का आशीर्वाद

इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद को किया सक्रिय

सीट बंटवारे की बातचीत से पहले कांग्रेस ने अपने मुस्लिम नेताओं को भी सक्रिय कर दिया है. पार्टी की रणनीति में इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद जैसे नेताओं की भूमिका अहम मानी जा रही है.

कांग्रेस चाहती है कि सीटों के बंटवारे में उसके सामाजिक आधार को भी ध्यान में रखा जाए. इसी वजह से उन विधानसभा क्षेत्रों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जहां मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण मतदाताओं का प्रभाव चुनावी समीकरण को बदल सकता है.

अगले हफ्ते शुरू हो सकती है सीटों पर बातचीत

सपा के साथ सीटों को लेकर संभावित बातचीत अगले हफ्ते से शुरू हो सकती है. कांग्रेस ने बातचीत से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लिया है. पार्टी की कोशिश होगी कि पहले ज्यादा सीटों की मांग रखी जाए और फिर बातचीत के दौरान संख्या को लेकर सहमति बनाई जाए.

कांग्रेस का मानना है कि उसे गठबंधन में केवल सीमित संख्या में सीटें देकर चुनाव मैदान से बाहर नहीं रखा जा सकता. पार्टी इसके लिए पिछले चुनावों के आंकड़ों और हाल के राजनीतिक बदलावों को भी आधार बना रही है.

2024 के नतीजों का दिया जा रहा हवाला

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि सपा को गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को गंभीरता से देखना होगा. पार्टी की ओर से 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के प्रदर्शन का उदाहरण दिया जा रहा है.

कांग्रेस का तर्क है कि 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन के बावजूद सपा को पांच सीटें मिली थीं, जबकि 2024 में कांग्रेस के साथ गठबंधन में सपा ने 37 सीटें जीतीं. कांग्रेस खुद भी 2009 में उत्तर प्रदेश में 21 लोकसभा सीटें जीत चुकी है और 2019 में अकेले चुनाव लड़ने के बावजूद एक सीट जीतने में सफल रही थी.

पार्टी नेताओं का दावा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की सामाजिक न्याय से जुड़ी राजनीति का असर मुस्लिम और वंचित वर्गों के बीच बढ़ा है. साथ ही ब्राह्मण मतदाताओं के बीच भी पार्टी अपनी पुरानी पकड़ वापस आने की बात कह रही है.

ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की संभावित भूमिका

सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की रणनीति में एक और पहलू अहम है. पार्टी सूत्रों का मानना है कि अगर सपा और कांग्रेस अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं तो मुस्लिम और दलित वोटों में बंटवारा हो सकता है.

दरअसल, चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद समेत कुछ अन्य दलों के साथ गठबंधन की संभावनाओं की भी चर्चा है. ऐसे में सपा और कांग्रेस के सामने अपने-अपने सामाजिक आधार को एक साथ रखने की चुनौती होगी.

EC विवाद पर रालोद नेता केसी त्यागी का चौंकाने वाला बयान, कहा- 'चुनाव आयोग को...'

यही वजह है कि कांग्रेस को उम्मीद है कि सपा गठबंधन को बनाए रखने के लिए उसे ज्यादा सीटें देने पर विचार कर सकती है. हालांकि सीटों की वास्तविक तस्वीर दोनों दलों के बीच होने वाली बातचीत के बाद ही साफ होगी.

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read More
Published at : 27 Sep 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Elections 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में SDRF उत्तराखंड की बड़ी उपलब्धि, ISO 9001 Certification की प्रक्रिया
आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में SDRF उत्तराखंड की बड़ी उपलब्धि, ISO 9001 Certification की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
 विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के माध्यम से हिमालयी राज्य की चुनौतियों के समाधान पर चर्चा 
 विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के माध्यम से हिमालयी राज्य की चुनौतियों के समाधान पर चर्चा 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: CM पुष्कर धामी ने लिया बारिश और आपदा प्रबंधन की स्थिति का अपडेट
उत्तराखंड: CM पुष्कर धामी ने लिया बारिश और आपदा प्रबंधन की स्थिति का अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी में बारिश-तेज हवा का कहर, 217 पेड़ गिरे, 3 लोगों की मौत
बाराबंकी में बारिश-तेज हवा का कहर, 217 पेड़ गिरे, 3 लोगों की मौत
Advertisement

वीडियोज

The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia की Folklore Horror उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी?
Patiala University Mystery: पटियाला की यूनिवर्सिटी में साए का आतंक !
SIR Controversy: 'लोकतंत्र में चुनाव आयोग की अहम भूमिका'- Chirag Paswan | Gyanesh Kumar | EC
Chitra Tripathi | SIR Controversy: बैठक तो कर ली Gyanesh Kumar ने... सवालों का जवाब कब?| Voter List
PM Modi joins 'Bhajan clubbing' : भजन से 'वोट वंदन'? | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कुणाल घोष पर हमले को लेकर भड़के अभिषेक बनर्जी, बीजेपी से पूछा ये सवाल
कुणाल घोष पर हमले को लेकर भड़के अभिषेक बनर्जी, बीजेपी से पूछा ये सवाल
पंजाब
LPU में रेप मामले में FIR, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, यूनिवर्सिटी ने दी सफाई
LPU में रेप मामले में FIR, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, यूनिवर्सिटी ने दी सफाई
क्रिकेट
'ब्लॉकबस्टर संडे', आज दिखेगा 3 ODI का रोमांच, IND-WI के साथ ये टीम बिखेरेंगी जलवा
'ब्लॉकबस्टर संडे', आज दिखेगा 3 ODI का रोमांच, IND-WI के साथ ये टीम बिखेरेंगी जलवा
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' ने 300 करोड़ का आंकड़ा किया टच, रविवार को ऐसा रहा 'द वन' और 'हनुमान अंश' का कलेक्शन
'हनुमान अंश' ने 300 करोड़ का आंकड़ा किया टच, रविवार को ऐसा रहा 'द वन' और 'हनुमान अंश' का कलेक्शन
इंडिया
'ऐसा क्यों नहीं हुआ', CJP प्रदर्शन का जिक्र कर सरकार पर क्यों भड़के सोनम वांगचुक
'ऐसा क्यों नहीं हुआ', CJP प्रदर्शन का जिक्र कर सरकार पर क्यों भड़के सोनम वांगचुक
इंडिया
'सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल', PM मोदी ने 'मन की बात' में पाक पर क्या कहा
'सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल', PM मोदी ने 'मन की बात' में पाक पर क्या कहा
ट्रैवल
टूरिज्म पर भारी पड़ी आस्था, भारत में 48% Trips धार्मिक
टूरिज्म पर भारी पड़ी आस्था, भारत में 48% Trips धार्मिक
ऑटो
बारिश खत्म होते ही कार में करा लें ये 5 काम, वरना जेब होगी ढीली
बारिश खत्म होते ही कार में करा लें ये 5 काम, वरना जेब होगी ढीली
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget