EC विवाद पर रालोद नेता केसी त्यागी का चौंकाने वाला बयान, कहा- 'चुनाव आयोग को...'

समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के नेताओं के बीच जुबानी जंग के बीच आरएलडी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने अखिलेश यादव और चुनाव आयोग के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है. अखिलेश यादव की ओर से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाने के बीच केसी त्यागी ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और अगर उस पर सवाल उठ रहे हैं तो चुनाव आयोग को सामने आकर सफाई देनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि विपक्ष को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है. वहीं अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि अखिलेश यादव हमारे नेता के बेटे हैं. लोकदल मुलायम सिंह यादव और जयंत चौधरी की पार्टी की जननी है, इसलिए उन्हें इस विषय को नहीं छेड़ना चाहिए था.

विपक्ष के सवालों का केसी त्यागी ने किया समर्थन

चुनाव आयोग को लेकर जारी विवाद के बीच अखिलेश यादव ने हाल में आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. केसी त्यागी का कहना है कि आयोग संवैधानिक संस्था है और सवाल उठने पर उसे सामने आकर सफाई देनी चाहिए.

उन्होंने विपक्ष के सवाल पूछने के अधिकार का भी समर्थन किया. साथ ही उन्होंने पूर्व चुनाव आयुक्त एमएस गिल का उदाहरण देते हुए कांग्रेस के दौर की नियुक्तियों का जिक्र किया और कहा कि इन परंपराओं की शुरुआत कांग्रेस के समय से हुई थी.

'आरएलडी मुलायम सिंह यादव का सम्मान करती है'

बागपत पहुंचे केसी त्यागी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने चौधरी चरण सिंह के प्रति सम्मान दिखाते हुए मेरठ यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा था. वहीं लखनऊ में एयरपोर्ट का नाम भी चौधरी चरण सिंह के नाम पर किया गया, इसलिए आरएलडी मुलायम सिंह यादव का सम्मान करती है.

उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव इस विषय को नहीं छेड़ते तो कोई बात नहीं होती. वहीं 2027 के चुनाव को लेकर केसी त्यागी ने दावा किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 93 सीटों पर आरएलडी शतक पार करेगी. वहीं उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनाने में आरएलडी और पश्चिमी यूपी की अहम भूमिका होगी.

एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर क्या बोले केसी त्यागी?

सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, वो हमें जिताएंगे और हम उन्हें जिताएंगे. किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि आगामी सत्र में किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए. इसके साथ ही नेपाल में हुई घटनाओं को लेकर दिए जा रहे बयानों पर भी केसी त्यागी ने निशाना साधा और कहा कि नेपाल दोहराने की बात करने वालों को करारा जवाब मिलना चाहिए.

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