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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में पार्किंग को लेकर फायरिंग, 3 लोगों की मौत; आरोपी ऋषभ गिरफ्तार

लखनऊ में पार्किंग को लेकर फायरिंग, 3 लोगों की मौत; आरोपी ऋषभ गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अंधाधुंध फ़ायरिंग मामले में तीन लोगों की मौत हो गई हैं. पुलिस ने इस मामले में आरोपी ऋषभ शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया हैय.

Written By : शहनवाज़ अहमद सिद्दीकी, लखनऊ |  Updated at : 26 Oct 2026 02:51 PM (IST)
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लखनऊ के सआदतगंज थाना क्षेत्र के रियाजानी इलाके में दो पक्षों के बीच विवाद हुई ताबड़तोड़ फ़ायरिंग में तीन लोगों की मौत हो गई हैं. पुलिस ने इस मामले में आरोपी ऋषभ शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक कार पार्किंग को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद फ़ायरिंग हुई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है. 

इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए डीसीपी वेस्ट जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि "इसमें दो पक्ष शामिल हैं, ऋषभ शुक्ला और तिवारी परिवार, जो पड़ोसी हैं. दोनों के बीच गाड़ी की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें ऋषभ ने अंधाधुंध फ़ायरिंग करना शुरू कर दिया. जिसमें तीन लोगों गोलियां लगी और उन तीनों की मौत हो चुकी हैं. 

आरोपी ऋषभ शुक्ला गिरफ्तार

डीसीपी ने कहा कि इस मामले में आरोपी ऋषभ को गिरफ्तार कर लिया गया है और वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है. ऋषभ के पास एक पिस्टल थी. बताया गया है कि वह मर्चेंट नेवी में था. इस बात की अभी पुष्टि की जा रही है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि इससे पहले दोनों के बीच ऐसा कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं था. दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे की मौत इलाज के दौरान हुई. 

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ट्रिपल मर्डर से पूरे इलाके में हड़कंप

मृतकों की पहचान शम्भू तिवारी, शिवेंद्र तिवारी और सुयश तिवारी के रूप में हुई. इस फ़ायरिंग में सुयश बुरी तरह घायल हो गया था. जिसके बाद उसे लखनऊ के ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है. मामूली विवाद में तीन लोगों की जान चले जाने से स्थानीय लोगों में दहशत और आक्रोश का माहौल है.

पुलिस ने आरोपी ऋषभ शुक्ला गिरफ्तार कर लिया है. दावा है कि ऋषभ मर्चेंट नेवी में है, हालांकि पुलिस इसकी जांच कर रही है. शिवेंद्र तिवारी और सुयश तिवारी दोनों पिता और बेटे थे. पुलिस इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है. 

Published at : 26 Oct 2026 02:51 PM (IST)
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