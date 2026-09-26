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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'बिना तैयारी डिबेट में न जाएं, 10 सेकेंड की रील से...', अखिलेश की सपा प्रवक्ताओं को नसीहत

'बिना तैयारी डिबेट में न जाएं, 10 सेकेंड की रील से...', अखिलेश की सपा प्रवक्ताओं को नसीहत

सपा चीफ अखिलेश यादव ने अपने प्रवक्ताओं को डिबेट में जाने के लिए नसीहत दे दी है. उन्होंने कहा कि बिना तैयारी के डिबेट में न जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि 10 सेकेंड की रील से छवि बनती-बिगड़ती है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 26 Sep 2026 05:20 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मौसम को देखते हुई, जहां एक तरफ संगठन में फेरबदल कर रहे है. वहीं दूसरी तरफ पार्टी के प्रवक्ताओं को भी नसीहत दे रहे हैं. शनिवार को पार्टी दफ्तर में राष्ट्रीय प्रवक्ता सहित सभी प्रवक्ताओं के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि बिना तैयारी के किसी भी डिबेट में जाने से बचे. 10 सेकेंड की रील से पार्टी की छवि बनती- बिगड़ती है. 

अखिलेश यादव ने सभी प्रवक्ताओं के साथ करीब दो घंटे बैठक की. इसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय और राजकुमार भाटी भी शामिल रहे. कई अहम प्वाइंट पर भी चर्चा हुई. अखिलेश यादव ने कहा कि बिना तैयारी के किसी डिबेट में जाना मजाक का कारण बनते है. जब तक किसी मामले की पूरी जानकारी नहीं है तब तक उस मामले में बोलने से बचे. प्रवक्ताओं को हर मुद्दे की पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही पार्टी का पक्ष रखना चाहिए. 

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जाति धर्म के मुद्दों पर सावधानी से बोले

अखिलेश यादव ने प्रवक्ताओं को किसी भी जाति और धर्म से जुड़े मामलों में बेहद सावधान रहे कर बोलने को कहा है. उन्होंने प्रवक्ताओं से कहा कि ऐसे मुद्दों से बचना चाहिए, जिनसे किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं. इसके साथ ही भाषा और शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए. हर मुद्दे पर बोलना जरूरी नहीं है. कई बार चुप रहकर भी बड़ा संदेश दिया जा सकता है. बिना तैयारी के किसी भी बहस में शामिल नहीं होना चाहिए.

रील से छवि बनती और बिगड़ती है

अखिलेश यादव सोशल मीडिया को लेकर इन दिनों बेहद सक्रिय है. उनकी ये सक्रियता प्रवक्ताओं के साथ बैठक में भी सामने आई. उन्होंने कहा कि प्रवक्ताओं की कही गई बात तेजी से वायरल हो जाती है. 10 सेकंड की एक रील भी पार्टी की छवि बनाने और बिगाड़ने में भूमिका निभा सकती है. इसलिए डिबेट और बयान देते समय ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है. 

उन्होंने समझाया कि टीवी डिबेट या सोशल मीडिया पर दिया गया बयान व्यक्तिगत नहीं रहता, बल्कि उसे पार्टी के रुख के तौर पर देखा जाता है. ऐसे में हर प्रवक्ता की जिम्मेदारी है कि वह तथ्यों और पार्टी की आधिकारिक लाइन के आधार पर ही अपनी बात रखे.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 26 Sep 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS SAMAJWADI PARTY
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