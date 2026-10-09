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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव 2027 को लेकर तैयारी तेज, CCTV से हर बूथ की होगी निगरानी

यूपी चुनाव 2027 को लेकर तैयारी तेज, CCTV से हर बूथ की होगी निगरानी

उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग ने तैयारी तेज कर दी हैं. चुनाव आयोग ने कहा कि इस बार चुनावों में हरेक बूथ पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे और कड़ी निगरानी की जाएगी.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 09 Oct 2026 01:05 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में 2027 में 18वीं विधानसभा का चुनाव होना है. इसको लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है. आयोग की निगरानी प्रदेश एक एक बूथ तक रहेगी. सभी बूथ पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे. अब तक करीब 50 प्रतिशत मतदान केंद्रों पर ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते थे. इसके साथ ही प्रत्येक बूथ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होगी. 

आयोग का मानना है कि इससे मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने और किसी भी गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने में मदद मिलेगी.

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हर बूथ पर CCTV से होगी निगरानी

चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 1.77 लाख पोलिंग बूथ हैं. सभी बूथों पर सीसीटीवी और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयारियों की समीक्षा की जा रही है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा के मुताबिक आयोग की तरफ से तैयारियों को लेकर लगातार समीक्षा बैठक की जा रही हैं. 

भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग नवंबर में उत्तर प्रदेश आकर तैयारियों का जायजा लेंगे. इसके बाद दिसंबर में आयोग की टीम भी प्रदेश का दौरा कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगी. 

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वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का प्लान

विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सूची में किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम छूटने न जाए इसको लेकर बूथ लेवल तक समीक्षा की जा रही है. इसकी जिम्मेदारी बीएलओ को दी गई है. सभी बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर सप्ताह कम से कम 25 मतदाताओं से संपर्क करें और पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए जरूरी कार्रवाई करें. 

चुनाव आयोग ने की ख़ास तैयारी

चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को राजनीतिक पार्टी के लोगों के साथ बैठक कर मतदान सूची में पात्र लोगों के नाम शामिल कराने के अभियान में साथ देने की अपील करने को कहा है. निर्वाचन आयोग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राजनीतिक दलों के सहयोग से अभियान को प्रभावी तरीके से चलाया जाए. 

मतदान के दिन ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. इसके लिए कर्मचारियों को नियमानुसार पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कर्मचारियों का ब्योरा जुटाने के निर्देश दिए हैं. 

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 09 Oct 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP ELECTION 2026
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