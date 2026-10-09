'दाढ़ी टोपी रूठ जाती..', अखिलेश के अयोध्या दौरे पर ओम प्रकाश राजभर ने कसा तंज

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या दौरे के दौरान राम मंदिर के दर्शन नहीं किए, जिस पर योगी सरकार में मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा है. राजभर ने आरोप लगाया कि सपा मुखिया ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर वो राम मंदिर जाते तो मुस्लिम वोटर उनसे नाराज हो जाते. अगर उनमें आस्था है तो ख़ुद का राजनीतिक समीकरणों का बँधक नहीं बनाना चाहिए.

अखिलेश यादव पर साधा निशाना

यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर तंज कसते हुए अपने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा- 'अखिलेश जी, हो आए अयोध्या? दर्शन करने नहीं गए ना? जाते भी कैसे, दाढ़ी-टोपी रूठ जो जाती.

एक बात बताइयेगा? अयोध्या की सड़कों पर जब आप पहुंचे तो क्या आपके कानों में कारसेवकों की चीख़ें नहीं गूंजी? उन्हीं कारसेवकों की चीख़ें जिनपर आपके पिता जी ने गोली चलवाई थी? याद तो आई होगी? अंदर अंदर आप मुस्कुराए भी होंगे? अभी भी समय है, पश्चाताप कर लीजिए. पाप ख़त्म तो नहीं होंगे, शायद ईश्वर माफ़ कर दे. प्रभु श्री राम बड़े दयालु हैं.

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दूसरी बात, अगर आस्था है तो राजनैतिक समीकरण का बंधक मत बनिए. अगर आस्था नहीं है तो खुलकर कहिए कि मैं नास्तिक हूं. बीच में रहकर ना 80 के रहेंगे, ना 20 के. बाक़ी आपकी एक तस्वीर देखी. भोजन प्रसाद पाते हुए. आश्चर्य हुआ कि जो अखिलेश जी इफ़्तारी में टोपी लगाकर चहकते हुए दिखते हैं, वही अखिलेश जी कैसे असहज बैठे हैं.

ये तस्वीर देखकर लग रहा है कि भोजन प्रसाद के लिए नहीं बल्कि वोट की भूख मिटाने बैठे हैं. ऐसा लगता है जैसे इफ़्तार वाली मुस्कान दिख गई तो मौलाना नाराज़ हो जायेंगे. उम्मीद है आपकी अंतरात्मा जागेगी और आज नहीं तो कल, आप प्रभु श्री राम के और प्रभु हनुमान के दर पर शीश नवाकर माफ़ी ज़रूर मांगेंगे.'

बता दें कि अखिलेश यादव गुरुवार को अयोध्या में पूर्व मंत्री और सपा नेता पवन पांडे के आवाज़ पर आयोजित भागवत कथा में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कथा श्रवण किया लेकिन, अयोध्या जाने के बावजूद राम मंदिर के दर्शन नहीं किए. जिसे लेकर बीजेपी सपा मुखिया पर हमलावर बनी हुई है.

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