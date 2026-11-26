

उत्तर प्रदेश के महोबा में बीए की 17 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़खानी, कट्टा दिखाकर अगवा करने की कोशिश और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि गांव का ही युवक पिछले एक महीने से 6 अलग-अलग मोबाइल नंबरों से छात्रा को परेशान कर रहा था.

पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए पीड़िता परिजनों और पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद के साथ एसपी कार्यालय पहुंची. इस मामले में कार्रवाई की मांग की गयी है.

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क्या है पूरा मामला ?

पीड़िता के मुताबिक, 21 नवंबर को वह अपनी छोटी बहन के साथ कॉलेज जाने के लिए निकली थी. बहन उसे पलका चौकी रोड पर छोड़कर चली गई. इसी दौरान अकेला देखकर आरोपी ने उसे पकड़ लिया और छेड़खानी करने लगा.आरोप है कि कट्टा दिखाकर जबरन अपनी बाइक पर बैठाने का प्रयास किया. विरोध करने पर जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता ने घर पहुंचकर मां को पूरी घटना बताई.आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने उसके माता-पिता को भी धमकाया. पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की गुहार लगाई है.

शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

पीड़िता के पिता का आरोप है कि 21 नवंबर को कोतवाली में शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की. 24 नवंबर को एसपी को भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. पुलिस की कार्रवाई से निराश पीड़िता अपने परिवार और पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद के साथ फिर एसपी कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई.

पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद ने पुलिस से एफआईआर दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई और अवैध असलहे की बरामदगी की मांग की है. पुलिस अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

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