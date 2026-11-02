दीपावली पर मिट्टी के दीयों से घर-आंगन रोशन करने की परंपरा अब स्थानीय कारीगरों की आजीविका और पारंपरिक माटीकला के भविष्य से भी जुड़ रही है. अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारियों के बीच लाखों मिट्टी के दीयों की जरूरत कुम्हारों के लिए बड़े बाजार की संभावनाएं पैदा कर रही है. इस बार सरयू के घाटों पर करीब 30 लाख दीप प्रज्वलित करने की तैयारी है. ऐसे में दीये बनाने वाले कारीगरों के सामने उत्पादन और बिक्री के नए अवसर हैं. उत्तर प्रदेश में माटीकला बोर्ड के माध्यम से आधुनिक चाक, मिट्टी की उपलब्धता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास भी इस पारंपरिक व्यवसाय को सहारा दे रहे हैं. सवाल केवल दीपोत्सव में दीये जलाने का नहीं, बल्कि इस कला को सालभर रोजगार और अगली पीढ़ियों की आजीविका से जोड़ने का भी है.

अयोध्या का दीपोत्सव धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के साथ माटीकला से जुड़े लोगों के लिए बाजार तैयार करने का माध्यम बन रहा है. वर्ष 2017 में पहले दीपोत्सव के दौरान 1.71 लाख दीप जलाए गए थे. अब इस आयोजन का विस्तार बढ़कर करीब 30 लाख दीपों तक पहुंच गया है. इतनी बड़ी संख्या में दीयों की जरूरत पूरी करने के लिए स्थानीय कुम्हारों और मिट्टी के उत्पाद बनाने वाले कारीगरों की भागीदारी महत्वपूर्ण है. दीपावली के दौरान घरों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर मिट्टी के दीयों की मांग भी बढ़ती है. इसके साथ घरिया, कुल्हड़ और पूजा में इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के दूसरे उत्पादों की बिक्री के अवसर भी बनते हैं.

माटीकला से जुड़े लालमणि प्रजापति बताते हैं कि दीपावली का सीजन चल रहा है और दीये व घरिया बनाने की तैयारी की जा रही है. उनके मुताबिक, सरकार के नेतृत्व में उन्हें चाक मिला है, जिससे काम करने में सहूलियत हुई है. इस व्यवसाय से उनका सालाना कारोबार करीब 80 हजार से एक लाख रुपये तक होता है. उनका परिवार चार पीढ़ियों से इसी काम में लगा हुआ है. लालमणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिल रहे सहयोग की सराहना करते हुए कहते हैं कि सरकार की मदद से वे अपनी पारंपरिक कला को आगे बढ़ा रहे हैं. उनका अनुभव बताता है कि माटीकला केवल एक मौसमी कारोबार नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही आजीविका का माध्यम है.

सीता कुमारी भी पिछले 30 से 35 वर्षों से दीये, घरिया और पढ़ाई बनाने के काम से जुड़ी हैं. उनका कहना है कि अब इस काम में पहले की तुलना में व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं और बिक्री भी अच्छी होती है. उन्होंने इसका श्रेय सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग को दिया. उनके अनुभव से यह भी सामने आता है कि माटीकला के उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है. परिवार के स्तर पर होने वाले इस काम में महिलाएं भी मिट्टी के उत्पाद तैयार करने और कारोबार को आगे बढ़ाने में योगदान देती हैं.





माटीकला के सामने सबसे बड़ी जरूरत उत्पादन को सुविधाजनक बनाने और कारीगरों को कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की है. उत्तर प्रदेश में माटीकला बोर्ड के माध्यम से कुम्हारों को आधुनिक चाक उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है. इसके अलावा मिट्टी के लिए तालाबों का पट्टा मिलने से कच्चे माल की व्यवस्था में मदद मिलती है. कारीगरों के मुताबिक, चाक और दूसरी सुविधाएं मिलने से दीये तथा अन्य मिट्टी के उत्पाद तैयार करने में सहूलियत हुई है. इससे पारंपरिक काम को जारी रखने के साथ उत्पादन बढ़ाने की संभावनाएं भी बनती हैं.

दीपोत्सव का आर्थिक दायरा केवल दीये बनाने वाले कुम्हारों तक सीमित नहीं है. आयोजन के दौरान फूल बेचने वाले माली, पूजा सामग्री तैयार करने वाले कारीगर, मिठाई विक्रेता, होटल और छोटे कारोबारी भी पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही से जुड़े अवसरों की उम्मीद करते हैं. अयोध्या के आसपास के गोंडा, बस्ती और बाराबंकी जैसे जिलों से भी लोग यहां आकर कारोबार करते हैं. इस तरह धार्मिक पर्यटन का लाभ अलग-अलग तरह के छोटे व्यवसायों तक पहुंचने की संभावना बनती है.

अन्य महीनों में भी काम मिलने की संभावनाएं

माटीकला के भविष्य के लिए जरूरी है कि दीये और घरिया जैसे पारंपरिक उत्पादों की मांग को केवल दीपावली तक सीमित न रखा जाए. कुल्हड़, सजावटी सामान, पूजा सामग्री और दैनिक उपयोग के मिट्टी के बर्तनों को भी बाजार से जोड़ने की जरूरत है. इसके लिए स्थानीय मेलों, प्रदर्शनी, पर्यटन स्थलों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बिक्री के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं. उत्पादों की डिजाइन, गुणवत्ता और पैकेजिंग में बदलाव करके इन्हें आधुनिक ग्राहकों की पसंद के अनुरूप भी तैयार किया जा सकता है. इससे कारीगरों को त्योहारों के अलावा अन्य महीनों में भी काम मिलने की संभावनाएं बनेंगी.

अयोध्या का दीपोत्सव इस दिशा में एक बड़ा मंच बन सकता है. लाखों दीयों की मांग स्थानीय कुम्हारों को उत्पादन का अवसर देती है, जबकि आधुनिक चाक और सरकारी सहयोग उनके काम को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, माटीकला को लंबे समय तक टिकाऊ व्यवसाय बनाने के लिए नियमित बाजार, उचित मूल्य, कच्चे माल की उपलब्धता और नई पीढ़ी की भागीदारी भी जरूरी है. दीपोत्सव की रोशनी तभी माटीकला के भविष्य को स्थायी आधार दे सकेगी, जब मिट्टी को आकार देने वाले कारीगरों के हुनर को त्योहारों से आगे भी बाजार और सम्मान मिलता रहे.