मऊ नगर क्षेत्र में 30 अप्रैल की शाम लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) की एक अहम बैठक ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी. इस बैठक में पार्टी नेताओं ने जहां संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति पर जोर दिया, वहीं मंच पर मौजूद एक चर्चित चेहरा चर्चा का केंद्र बन गया.

मऊ नगर क्षेत्र में आयोजित लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) की बैठक में पार्टी ने विधानसभा चुनाव के ‘मिशन 2027’ का शंखनाद करते हुए उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के संकेत दिए. इस दौरान कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पूर्वांचल की चर्चित गायनोलॉजिस्ट डॉ. अलका राय रहीं, जिनकी मौजूदगी ने सियासी हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया.

डॉ. अलका राय, जिन्हें बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की मुंहबोली बहन के रूप में भी जाना जाता है, कभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कोर कमेटी की पदाधिकारी भी रह चुकी हैं. हालांकि, बाराबंकी में इनके नाम से रजिस्टर्ड चर्चित "एंबुलेंस प्रकरण" में सह-आरोपी बनने के बाद भाजपा ने उनसे दूरी बना ली थी. इस मामले में जेल जाने और बाद में जमानत पर रिहा होने के पश्चात उनके खिलाफ गैंगस्टर समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जो वर्तमान में बाराबंकी की अदालत में विचाराधीन हैं.

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राजनीतिक भविष्य पर संकट के बाद डॉ. राय ने अब एनडीए की सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामकर अपनी नई सियासी पारी की शुरुआत की है. माना जा रहा है कि लोजपा उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को विस्तार देने के लिए नए चेहरों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है.

इस बैठक के मुख्य अतिथि व अध्यक्षता बिहार के पूर्व मंत्री संजय पासवान ने की. इस अवसर पर पार्टी के जिला अध्यक्ष कल्याण कुमार त्रिपाठी सहित जिले के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहे. कार्यक्रम में संगठन मजबूती, बूथ स्तर तक पहुंच और आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर समीक्षा के साथ विस्तृत चर्चा की गई.

मऊ की इस बैठक ने साफ कर दिया है कि 2027 के चुनाव से पहले प्रदेश में छोटे दल भी अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में सियासी समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं. इस बैठक में डॉक्टर सर्वजीत शर्मा, राजीव राय, आलोक राय, अमित मौर्या, विवेक और महेंद्र मौजूद रहे.

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