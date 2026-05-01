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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Politics: चिराग पासवान की पार्टी के मंच पर नजर आईं मुख्तार अंसारी की मुंह बोली बहन, यूपी में हलचल तेज

UP Politics: चिराग पासवान की पार्टी के मंच पर नजर आईं मुख्तार अंसारी की मुंह बोली बहन, यूपी में हलचल तेज

UP News: मऊ नगर क्षेत्र में आयोजित लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) की बैठक में पार्टी ने विधानसभा चुनाव के ‘मिशन 2027’ का शंखनाद करते हुए उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के संकेत दिए.

By : राहुल सिंह, मऊ | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 01 May 2026 11:14 AM (IST)
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मऊ नगर क्षेत्र में 30 अप्रैल की शाम लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) की एक अहम बैठक ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी. इस बैठक में पार्टी नेताओं ने जहां संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति पर जोर दिया, वहीं मंच पर मौजूद एक चर्चित चेहरा चर्चा का केंद्र बन गया.

मऊ नगर क्षेत्र में आयोजित लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) की बैठक में पार्टी ने विधानसभा चुनाव के ‘मिशन 2027’ का शंखनाद करते हुए उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के संकेत दिए. इस दौरान कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पूर्वांचल की चर्चित गायनोलॉजिस्ट डॉ. अलका राय रहीं, जिनकी मौजूदगी ने सियासी हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया.

डॉ. अलका राय, जिन्हें बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की मुंहबोली बहन के रूप में भी जाना जाता है, कभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कोर कमेटी की पदाधिकारी भी रह चुकी हैं. हालांकि, बाराबंकी में इनके नाम से रजिस्टर्ड चर्चित "एंबुलेंस प्रकरण" में सह-आरोपी बनने के बाद भाजपा ने उनसे दूरी बना ली थी. इस मामले में जेल जाने और बाद में जमानत पर रिहा होने के पश्चात उनके खिलाफ गैंगस्टर समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जो वर्तमान में बाराबंकी की अदालत में विचाराधीन हैं.

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राजनीतिक भविष्य पर संकट के बाद डॉ. राय ने अब एनडीए की सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामकर अपनी नई सियासी पारी की शुरुआत की है. माना जा रहा है कि लोजपा उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को विस्तार देने के लिए नए चेहरों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है.

इस बैठक के मुख्य अतिथि व अध्यक्षता बिहार के पूर्व मंत्री संजय पासवान ने की. इस अवसर पर पार्टी के जिला अध्यक्ष कल्याण कुमार त्रिपाठी सहित जिले के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहे. कार्यक्रम में संगठन मजबूती, बूथ स्तर तक पहुंच और आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर समीक्षा के साथ विस्तृत चर्चा की गई.

मऊ की इस बैठक ने साफ कर दिया है कि 2027 के चुनाव से पहले प्रदेश में छोटे दल भी अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में सियासी समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं. इस बैठक में डॉक्टर सर्वजीत शर्मा, राजीव राय, आलोक राय, अमित मौर्या, विवेक और महेंद्र मौजूद रहे. 

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About the author राहुल सिंह, मऊ

लगभग 27 वर्षों के अनुभव के साथ राहुल सिंह जनपद के स्वतंत्र एवं मान्यता प्राप्त पत्रकार के रूप में एक मजबूत पहचान रखते हैं. अपने करियर की शुरुआत उन्होंने प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान से की, जहां से उन्हें पत्रकारिता के व्यावहारिक पहलुओं की गहरी समझ मिली. राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2004 से स्टार न्यूज़ (वर्तमान में एबीपी न्यूज़) के साथ जुड़कर अपनी पहचान को और व्यापक बनाया. साथ ही एबीपी गंगा एवं एबीपी नेटवर्क के लिए भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया. स्वास्थ्य क्षेत्र में जनहित के कार्यों से जुड़े रहते हुए उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से कार्य करने वाली संस्था के साथ लगभग दो वर्षों तक जिला समन्वयक के रूप में योगदान दिया, जहां उन्होंने सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई.उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग न केवल सटीक होती है, बल्कि समाज के हर वर्ग की आवाज को प्रभावी ढंग से सामने लाने का कार्य करती है.
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Published at : 01 May 2026 11:14 AM (IST)
Tags :
Lok Janshakti Party Mau News Alka Rai UP NEWS Mukhtar Ansari
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