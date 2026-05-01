कमर्शियल गैस के दाम 993 रुपये बढ़े, अखिलेश यादव बोले- भाजपाईयों ने बहुत एहसान कर दिया है...
Akhilesh Yadav on LPG Price Hike in India: सरकारी तेल कंपनियों की ओर से शुक्रवार को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये का इजाफा किया गया है.
देशभर में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बड़ी बढ़ोतरी हुई है. भारत में एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर (19kg) और 5 किलो वाले एलपीजी के दाम में इजाफा हुआ है. अब 1 मई 2026 से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपये और 5 किलो वाले सिलेंडर के दाम में 261 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है.
वहीं लपीजी सिलेंडर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर समाजावदी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. सपा चीफ अखिलेश ने कहा कि ये 7 रुपये कम करके ये बीजेपी वाले किस पर एहसान कर रहे हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"सिलेंडर महंगा नहीं होता, रोटी-थाली महंगी होती है. ये बात वही जानता है जो खुद खरीदकर खाता है, वो नहीं जो दूसरों के यहां जाकर खाता है या दूसरों की थाली से चुराता है. सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रुपये महंगा कर देते. 1000 में 7 रुपये कम करके ये भाजपा वाले किस पर एहसान कर रहे हैं? भाजपा ‘महंगाई, बेरोज़गारी, बेकारी व मंदी’ पर निंदा प्रस्ताव कब लाएगी? "
बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों की ओर से शुक्रवार को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये का इजाफा किया गया है. इसकी वजह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में इजाफा होना है. इससे राष्ट्रीय राजधानी में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 3,071.5 रुपये हो गई है.
सिलेंडर महंगा नहीं होता, रोटी-थाली महंगी होती है। ये बात वही जानता है जो ख़ुद ख़रीदकर खाता है, वो नहीं जो दूसरों के यहाँ जाकर खाता है या दूसरों की थाली से चुराता है।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 1, 2026
सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रूपये महंगा कर देते। 1000 में 7 रुपये कम करके ये भाजपावाले किस पर एहसान कर रहे…
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इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने अपने बयान में बताया कि देश में मौजूद 33 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में यह तीसरी वृद्धि हुई है. पहली बार मार्च की शुरुआत में इसकी कीमत में लगभग 115 रुपये की वृद्धि की गई थी, जिसके बाद 1 अप्रैल को कीमतों को लगभग 200 रुपये और बढ़ाया गया.
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Source: IOCL