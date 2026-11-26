उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अमेठी में राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है. संविधान दिवस के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी ने अमेठी विधानसभा क्षेत्र में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया. सम्मेलन का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भाजपा के वरिष्ठ नेता व ब्लॉक प्रमुख के साथ ही साथ प्रमुख संघ के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह का पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल होना रहा.

उनके साथ तमाम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों (बीडीसी) और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने बसपा की सदस्यता ग्रहण किया. कभी चार दशक तक भाजपा के साथ रहे प्रवीण सिंह ने मंच से साफ कर दिया कि अब उनका राजनीतिक सफर बसपा के साथ रहेगा. उन्होंने यहां तक कहा कि टिकट मिले या न मिले, वह मरते दम तक बसपा के साथ रहेंगे.

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40 साल पुराने रिश्ते को छोड़ हाथी पर हुए सवार

बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, एमएलसी और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में प्रवीण कुमार सिंह ने बसपा की सदस्यता ग्रहण की. प्रवीण सिंह ने बताया कि वह करीब 40 वर्षों से भाजपा में सक्रिय थे और जिले में पार्टी के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं.

इसके साथ ही उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी लंबे समय तक जुड़ाव रहा है. पार्टी छोड़ने की वजह पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से उन्हें अनदेखी महसूस हो रही थी. इससे उनका मन दुखी था और उन्होंने बसपा में जाने का निर्णय लिया.

दलित, पिछड़ों और गरीबों के बीच रहने की बात कही

बसपा में शामिल होने की वजह बताते हुए प्रवीण सिंह ने कहा कि उनके साथ उठने-बैठने वाले करीब 80 प्रतिशत लोग दलित, पिछड़े और गरीब तबके से आते हैं. वह हमेशा इन्हीं लोगों के बीच रहते हैं. उन्होंने कहा कि बसपा का नारा 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' उन्हें सबसे अधिक प्रभावित करता है. उनका मानना है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की राजनीति ही उनकी प्राथमिकता है. इसी सोच के साथ उन्होंने बसपा का दामन थामा है.

2027 में अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा

सम्मेलन के दौरान प्रवीण सिंह ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा अमेठी की 186 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की है, लेकिन टिकट देने का अंतिम निर्णय पार्टी प्रमुख मायावती करेंगी. उन्होंने स्पष्ट कहा कि बहन मायावती टिकट दें या न दें, वह मरते दम तक बसपा के साथ रहेंगे. उनके इस बयान को अमेठी विधानसभा में आगामी चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है.

बोले- बसपा में आने से कोई हिंदू खत्म नहीं हो जाता

भाजपा और आरएसएस से पुराने संबंधों को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रवीण सिंह ने अपना पक्ष स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा अलग-अलग हैं. वह आज भी हिंदू हैं और आरएसएस को मानते हैं. बसपा में शामिल होने से कोई हिंदू खत्म नहीं हो जाता. उन्होंने कहा कि मायावती ने कभी सनातन के खिलाफ बात नहीं की. साथ ही उन्होंने भाजपा की आलोचना करने से भी इनकार किया. उनका कहना था कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है और वह अमेठी विधानसभा क्षेत्र के एक छोटे से कार्यकर्ता मात्र हैं. वह किसी पार्टी की बुराई करके अपनी राजनीति नहीं करना चाहते.

थाना, ब्लॉक और तहसील को बताया जनता की सबसे बड़ी जरूरत

जनता के बीच अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि आम आदमी की सबसे बड़ी समस्याएं थाना, ब्लॉक और तहसील से जुड़ी होती हैं. उन्होंने बताया कि ब्लॉक प्रमुख रहते हुए वह प्रत्येक मंगलवार को जनता दर्शन लगाते थे. उनका मानना है कि यदि इन तीनों सरकारी व्यवस्थाओं में आम जनता की सुनवाई और समस्याओं का समाधान सही तरीके से होने लगे तो लोगों की आधी परेशानियां अपने आप समाप्त हो सकती हैं. उन्होंने जनता से ऐसे प्रतिनिधि को चुनने की अपील की, जो उनके बीच बैठ सके, उनकी बात सुन सके और जरूरत पड़ने पर उनसे डांट भी खा सके.

विश्वनाथ पाल ने भाजपा को बताया बड़ा झटका

बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने सम्मेलन में हजारों लोगों के पार्टी में शामिल होने का दावा करते हुए कहा कि अमेठी में भाजपा को बड़ा झटका लगा है. उन्होंने कहा कि हजारों लोग सपा और भाजपा छोड़कर बसपा में आए हैं. भादर के ब्लॉक प्रमुख प्रवीण सिंह की अगुवाई में हुए इस राजनीतिक घटनाक्रम से पार्टी को नई मजबूती मिलेगी.

पीडीए पर हमला, संविधान को बताया बसपा का घोषणा पत्र

विश्वनाथ पाल ने संविधान दिवस पर कहा कि बसपा अलग से चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के बजाय बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के बनाए भारतीय संविधान को ही अपना घोषणा पत्र मानती है. उन्होंने भाजपा के पुराने चुनावी वादों को लेकर सवाल उठाए और समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को धोखे का नारा करार दिया.

उन्होंने आरोप लगाया कि पीडीए के नाम पर केवल वोट हासिल करने की राजनीति की जा रही है. चंद्रशेखर आजाद के शक्ति प्रदर्शन से जुड़े सवाल पर उन्होंने टिप्पणी करने से परहेज किया और कहा कि जनता भ्रमित नहीं है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में जनता गठबंधन तैयार कर मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है.

2027 के लिए बसपा ने तेज की राजनीतिक तैयारी

वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर विश्वनाथ पाल ने कहा कि मायावती सरकार बनाने की रणनीति पूरी मजबूती से तैयार कर चुकी हैं. पार्टी कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं. अमेठी में भाजपा के चार दशक पुराने नेता का बसपा में जाना और उनके साथ बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा निश्चित रूप से जिले की राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन गया है. हालांकि इस दलबदल का वास्तविक चुनावी प्रभाव आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा.

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