सोनभद्र में रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है. यहां राखड़ लोड तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए सामने से आ रही ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है. घटना की पुष्टि सीओ सिटी रणधीर मिश्रा ने की है. वहीं, हादसे के दौरान एक चालक ने समय रहते वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली. पुलिस और दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटी रही.

दरअसल, पूरा मामला रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर स्थित लोहरा सबस्टेशन के समीप का है. जानकारी के मुताबिक, अनपरा की ओर से राखड़ लोड कर आ रही तेज रफ्तार ट्रेलर अचानक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर पार करते हुए दूसरी तरफ से वाराणसी की ओर जा रही ट्रक से उसकी आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. इस भीषण हादसे में दो लोगों की जान चली गई. वहीं, एक चालक ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई.

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घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. सीओ सिटी रणधीर मिश्रा भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर मौजूद रहे.

हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि

सीओ सिटी रणधीर मिश्रा ने दो लोगों की मौत की पुष्टि की है. हालांकि, मृतकों में एक वाहन चालक बताया जा रहा है, जबकि दूसरे मृतक की पहचान और उससे जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की.

हादसे के बाद इलाके में मचा हड़कंप

फिलहाल हादसे के बाद घटनास्थल पर पुलिस की मौजूदगी में राहत एवं बचाव कार्य किया गया. दोनों वाहनों में लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. एक तरफ दो परिवारों में मातम पसरा है, तो दूसरी तरफ इस भीषण हादसे ने सड़क पर तेज रफ्तार और अनियंत्रित वाहनों के खतरे को एक बार फिर उजागर कर दिया है. रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोहरा सबस्टेशन के समीप का मामला है.

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