सपा के दिग्गज नेता आजम खान ने पार्टी के चीफ अखिलेश यादव को लेकर बड़ी बात कह दी. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री से भी आगे बहुत कुछ बनेंगे. उन्होंने कहा कि वो 50 साल नेता जी (मुलायम सिंह यादव) के साथ रहे और अब अखिलेश यादव के साथ है. सपा के चुनावी घोषणापत्र के ऐलान के कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव यहीं नहीं होंगे, इंशा अल्लाह ये बहुत आगे होंगे.

इस दौरान आजम खान ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा. बिना नाम लिए उन्होंने कहा, "आपने उनका कद बहुत बढ़ा दिया है. लेकिन कल से मैंने कोशिश की है कि उन्हें कुछ ऐसी दवा मिलनी चाहिए जिससे उनकी बीमारी का निजात मिले कि वो बेवजह खुद को बढ़ाए जा रहे हैं. उनके सामने क्यों बड़ा टारगेट नहीं है. बहुत छोटा सा टारगेट है कि किस तरह से वो सरकार न बनन दें. वो खुद को न कुछ बन सकते हैं और न बनवा सकते हैं लेकिन किसी का खेल बिगाड़ दें, ये बहुत घटिया मंसूबा है. आप उसे अच्छी तरह समझते हैं."

आजम खान ने आगे कहा, "ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते है. ऐसे लोगों ने कमजोर लोगों को नुकसान पहुंचाया है. ये जमीन वालों के भी गुनहगार हैं और आसमान वालों के भी गुनहगार हैं."

हम वोट कटवा नहीं हैं- आजम खान

सपा नेता ने कहा, "हम बहता हुआ दर्द का समंदर हैं दोस्तो, गंदा नाला नहीं हैं. हम इंसानों के दिल बांटते नहीं हैं. बस्तियां बर्बाद नहीं करते हैं. हम वोट कटवा नहीं हैं, वोट जुड़वा है. हम लोगों को जोड़ते हैं."

हर रात मौत की दुआ करके सोते थे- आजम खान

जेल के दिनों का जिक्र करते हुए आजम खान ने कहा कि जब टीवी खोलते थे तो हमारी ही जिक्र होता था. अखबार खोलते थे तो दो-दो पेज हमारे गुनाहों से भरे होते थे. हर रात अपने मालिक से दुआ करते थे कि अल्लाह अगर गम की कोई सुबह आने वाली है तो तू सुबह नहीं दिखाना. हर रात मौत की दुआ करके सोते थे.

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