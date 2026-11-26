समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सामाजिक न्याय को पीडीए सरकार की प्राथमिकता बताया है. पार्टी ने 2028 तक जाति आधारित जनगणना कराने का प्रस्ताव रखा है. इसके साथ ही 2029 तक सभी वर्गों के लिए न्याय और हिस्सेदारी सुनिश्चित करने तथा खुशहाली और गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है.

घोषणा पत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को दोबारा प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने की बात भी शामिल है. इसके अलावा पुलिस, स्वास्थ्य, नर्सिंग, पैरामेडिकल, तकनीकी और अन्य सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों को लेकर भी प्रस्ताव दिए गए हैं.

घोषणा पत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के सरकारी विभागों में खाली सभी पदों को 2028 तक भरने का वादा किया गया है. निजी क्षेत्र में भी समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई है.

10 लाख सरकारी पद भरने का प्रस्ताव

युवा और रोजगार को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कई बड़े प्रस्ताव किए हैं. पार्टी ने सत्ता में आने पर पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख सरकारी रिक्त पदों को भरने का निर्णय लेने की बात कही है. इसके साथ ही सरकारी विभागों में खाली पदों को समयबद्ध तरीके से भरने, भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी करने और पूरी प्रक्रिया की समयसीमा तय करने का वादा किया गया है. घोषणा पत्र के मुताबिक, जिन भर्तियों में एक परीक्षा होनी है, उनकी प्रक्रिया तीन महीने में और एक से अधिक परीक्षाओं वाली भर्ती प्रक्रिया छह महीने में पूरी की जाएगी. परीक्षा परिणाम समय पर और पारदर्शी तरीके से घोषित करने के साथ पेपर लीक और भर्ती में होने वाली अनियमितताओं पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव है.

बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए नौकरी मिलने तक हर महीने 5,000 रुपये देने की बात कही गई है. पार्टी ने युवाओं के कौशल विकास पर भी जोर दिया है. इसके तहत प्रतिवर्ष पांच लाख युवाओं को कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षित करने, छात्राओं के लिए तहसील स्तर पर कौशल विकास और करियर परामर्श केंद्र स्थापित करने तथा युवाओं को डिजिटल कौशल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों का प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है. इसके अलावा खेल और कौशल विकास को रोजगार से जोड़ने तथा युवाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.

शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने राज्य शिक्षा नीति लागू करने और 2032 तक उत्तर प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य बनाने का लक्ष्य भी रखा है. निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से 2032 तक एक करोड़ से अधिक रोजगार देने का प्रस्ताव है. इसके लिए ग्रामीण औद्योगिक हब और फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर विकसित करने, स्टार्टअप और एग्री-टेक इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने तथा किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने की बात कही गई है. छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के जरिए स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने का भी वादा किया गया है.