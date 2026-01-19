तेज प्रताप यादव-ऐश्वर्या राय, अपर्णा-प्रतीक: घर की दहलीज से सड़क तक...दो यादव परिवारों की कहानी

राजनीति में दशकों से प्रभावशाली देश के दो प्रमुख यादव परिवार-उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्व. मुलायम सिंह यादव और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव का परिवार अपने बेटों की वैवाहिक स्थिति को लेकर चर्चा में हैं.

ताजा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव से जुड़ा हुआ. इससे पहले बीते साल मई में तेज प्रताप यादव की एक सोशल मीडिया पोस्ट से हंगामा मच गया था. नौबत यहां तक आ गई थी कि तेज प्रताप को पार्टी और परिवार, दोनों से बाहर होना पड़ा था. उन्होंने अलग पार्टी बनाई और चुनाव भी लड़ा.

प्रतीक यादव-अपर्णा यादव का मामला

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्व. मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव के वैवाहिक संबंधों को लेकर 19 जनवरी समय में विवाद सामने आया है. अपर्णा यादव राजनीति में सक्रिय रही हैं. पहले वह समाजवादी पार्टी से जुड़ी थीं और बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी.

प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की गई. इसमें अपर्णा की फोटो पर लिखा था- परिवार बर्बाद करने वाली. इस पोस्ट में तलाक देने की बात भी कही गई. इस पोस्ट के बाद मामला चर्चा में आ गया. इसके कुछ समय बाद अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट की ओर से यह बयान दिया गया कि प्रतीक का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था और पोस्ट उनकी ओर से नहीं की गई थी. उनका दावा है कि कुछ देर में जब अकाउंट सही होगा तो पोस्ट हट जाएगी.

समाचार लिखे जाने तक इस संबंध में किसी भी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ संवाददाता विवेक राय ने बताया कि अपर्णा और प्रतीक दोनों से बात करने की कोशिश की गई लेकिन संपर्क नहीं हो पाया.

तेज प्रताप यादव-ऐश्वर्या राय विवाद क्या है?

दूसरी ओर बिहार में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है. दोनों की शादी वर्ष 2018 में हुई थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया शुरू हो गई.

ऐश्वर्या राय ने ससुराल पक्ष पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. इसके बाद दोनों अलग हो गए. यह मामला अदालत में विचाराधीन है. यह मामला न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बना.

मई 2025 में तेज प्रताप यादव फिर विवादों में आए

मई 2025 में तेज प्रताप यादव एक बार फिर चर्चा में आए. इस दौरान सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुईं, जिनमें उन्हें एक महिला के साथ सार्वजनिक रूप से देखा गया. इन तस्वीरों और वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई. बाद में वह फेसबुक पोस्ट भी हटा दी गई.

इस घटनाक्रम के बाद राष्ट्रीय जनता दल चीफ लालू यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार दोनों से निष्कासित कर दिया था. मई 2025 में तेज प्रताप यादव की तस्वीर सामने आने के बाद उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय ने मई 2025 में एक प्रेस वार्ता कर कहा था- 'मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की गई? मुझे क्यों पीटा गया? वो साथ हैं. वे अलग नहीं हुए हैं. चुनाव नज़दीक हैं, इसीलिए उन्होंने तेज प्रताप यादव को निकालने का फैसला किया जो ड्रामा है.'