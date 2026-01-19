हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडतेज प्रताप यादव-ऐश्वर्या राय, अपर्णा-प्रतीक: घर की दहलीज से सड़क तक...दो यादव परिवारों की कहानी

तेज प्रताप यादव-ऐश्वर्या राय, अपर्णा-प्रतीक: घर की दहलीज से सड़क तक...दो यादव परिवारों की कहानी

Aparna Yadav-Prateek Yadav News: देश को बड़े सियासी घराने- स्व. मुलायम सिंह यादव और राजद चीफ लालू प्रसाद यादव का परिवार के बेटों की वैवाहिक स्थिति, सियासत का अहम मुद्दा बनती दिख रहीं हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 19 Jan 2026 03:43 PM (IST)
Preferred Sources

राजनीति में दशकों से प्रभावशाली देश के दो प्रमुख यादव परिवार-उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्व. मुलायम सिंह यादव और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव का परिवार अपने बेटों की वैवाहिक स्थिति को लेकर चर्चा में हैं. 

ताजा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव से जुड़ा हुआ. इससे पहले बीते साल मई में तेज प्रताप यादव की एक सोशल मीडिया पोस्ट से हंगामा मच गया था. नौबत यहां तक आ गई थी कि तेज प्रताप को पार्टी और परिवार, दोनों से बाहर होना पड़ा था. उन्होंने अलग पार्टी बनाई और चुनाव भी लड़ा.

प्रतीक यादव-अपर्णा यादव का मामला

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्व. मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव के वैवाहिक संबंधों को लेकर 19 जनवरी समय में विवाद सामने आया है. अपर्णा यादव राजनीति में सक्रिय रही हैं. पहले वह समाजवादी पार्टी से जुड़ी थीं और बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी.

प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की गई. इसमें अपर्णा की फोटो पर लिखा था- परिवार बर्बाद करने वाली. इस पोस्ट में तलाक देने की बात भी कही गई. इस पोस्ट के बाद मामला चर्चा में आ गया. इसके कुछ समय बाद अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट की ओर से यह बयान दिया गया कि प्रतीक का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था और पोस्ट उनकी ओर से नहीं की गई थी. उनका दावा है कि कुछ देर में जब अकाउंट सही होगा तो पोस्ट हट जाएगी.

समाचार लिखे जाने तक इस संबंध में किसी भी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.  एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ संवाददाता विवेक राय ने बताया कि अपर्णा और प्रतीक दोनों से बात करने की कोशिश की गई लेकिन संपर्क नहीं हो पाया.

तेज प्रताप यादव-ऐश्वर्या राय विवाद क्या है?

दूसरी ओर बिहार में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी  ऐश्वर्या राय के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है. दोनों की शादी वर्ष 2018 में हुई थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया शुरू हो गई.

ऐश्वर्या राय ने ससुराल पक्ष पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. इसके बाद दोनों अलग हो गए. यह मामला अदालत में विचाराधीन है.  यह मामला न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बना.

 मई 2025 में तेज प्रताप यादव फिर विवादों में आए

मई 2025 में तेज प्रताप यादव एक बार फिर चर्चा में आए. इस दौरान सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुईं, जिनमें उन्हें एक महिला के साथ सार्वजनिक रूप से देखा गया. इन तस्वीरों और वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई. बाद में वह फेसबुक पोस्ट भी हटा दी गई.

इस घटनाक्रम के बाद राष्ट्रीय जनता दल चीफ लालू यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार दोनों से निष्कासित कर दिया था.  मई 2025 में तेज प्रताप यादव की तस्वीर सामने आने के बाद उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय ने मई 2025 में एक प्रेस वार्ता कर कहा था- 'मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की गई? मुझे क्यों पीटा गया?  वो साथ हैं. वे अलग नहीं हुए हैं. चुनाव नज़दीक हैं, इसीलिए उन्होंने तेज प्रताप यादव को निकालने का फैसला किया जो ड्रामा है.'

Published at : 19 Jan 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
Aparna Yadav Tej Pratap Yadav Prateek Yadav Up News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में 29 मेयर पद के लिए लॉटरी से होगा आरक्षण, 22 जनवरी की तारीख तय
महाराष्ट्र में 29 मेयर पद के लिए लॉटरी से होगा आरक्षण, 22 जनवरी की तारीख तय
इंडिया
'जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपने की जरूरत...' आखिर क्यों और किसके रिटायरमेंट को लेकर बोल गए नितिन गडकरी
'जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपने की जरूरत...' आखिर क्यों और किसके रिटायरमेंट को लेकर बोल गए नितिन गडकरी
स्पोर्ट्स
‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी
‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी
Advertisement

वीडियोज

विरासत में मिले घर की बिक्री: Capital Gains Tax बचाने का सही तरीका | Paisa Live
Noida Software Engineer Death:सिस्टम की लापरवाही ने लेली इंजीनियर की जान | ABP News
Noida Software Engineer Death:बचाई जा सकती थी Yuvraj की जान, सिस्टरम की लापरवाही से हो गया बड़ा हादसा
Breaking News: Aparna Yadav से जल्द तलाक लेंगे Prateek Yadav | UP News | ABP News
Kota News: चलती ट्रेन में दिखा सांप, यात्रियों में मच गया हड़कंप | Dayodaya Express | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में 29 मेयर पद के लिए लॉटरी से होगा आरक्षण, 22 जनवरी की तारीख तय
महाराष्ट्र में 29 मेयर पद के लिए लॉटरी से होगा आरक्षण, 22 जनवरी की तारीख तय
इंडिया
'जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपने की जरूरत...' आखिर क्यों और किसके रिटायरमेंट को लेकर बोल गए नितिन गडकरी
'जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपने की जरूरत...' आखिर क्यों और किसके रिटायरमेंट को लेकर बोल गए नितिन गडकरी
स्पोर्ट्स
‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी
‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी
बॉलीवुड
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
इंडिया
BJP President Election 2026 Live: BJP अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन ने किया नामांकन, अमित शाह- राजनाथ सिंह बने प्रस्तावक
BJP President Election 2026 Live: BJP अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन ने किया नामांकन, अमित शाह- राजनाथ सिंह बने प्रस्तावक
हेल्थ
Solar Eclipse Health Effects:सूर्य ग्रहण देखने से आंखें ही नहीं, ये अंग भी हो जाते हैं खराब, ऐसे समझें खतरा
सूर्य ग्रहण देखने से आंखें ही नहीं, ये अंग भी हो जाते हैं खराब, ऐसे समझें खतरा
शिक्षा
BMC के मेयर को क्या पार्षदों से ज्यादा मिलती है सैलरी, जानें कितनी होती है तनख्वाह?
BMC के मेयर को क्या पार्षदों से ज्यादा मिलती है सैलरी, जानें कितनी होती है तनख्वाह?
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Embed widget