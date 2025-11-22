यूपी में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, नोएडा-गाजियाबाद में 400 पार पहुंचा AQI

उत्तर प्रदेश में नवम्बर अंतिम सप्ताह में ठंड का असर पूरी तरह देखने को मिल रहा है. लेकिन बढ़े हुए AQI के कारण स्वास्थ्य पर भी बुरा असर देखने को मिल रहा है. खासकर दिल्ली-एनसीआर से सटे शहरों में. नोएडा-गाजियाबाद का AQI 400 से ऊपर है जोकि बेहद खतरनाक श्रेणी में है.जबकि यूपी का औसत AQI शनिवार को 274 पहुंच गया है. यह भी गंभीर श्रेणी में है. इसकी बड़ी वजह हवा में PM2.5 और PM10 के कणों की अधिकता है. हवा अकी सुस्त रफ्तार इसे और बढ़ा रही है.

तापमान की बात करें तो आज ज्यादातर शहरों का अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री के आसपास रहने का नुमान है. वेस्ट यूपी में सुबह से कोहरा छाया है. दस बजे तक छंटने के आसार हैं. आसमान आज साफ़ रहेगा.

नोएडा-गाजियाबाद में AQI 400 पार

उत्तर प्रदेश में दिल्ली से सटे शहरों में शामिल नोएडा और गाजियाबाद में स्थिति ज्यादा खतरनाक है. यहां बीते कई दिनों से AQI 400 पार है. इसके अलावा वेस्ट यूपी के कई और शहरों की हवा बिगड़ी हुई है. नोएडा में शनिवार सुबह AQI 394 रिकॉर्ड हुआ जोकि बेहद खतरनाक है. इसके ऊपर स्मॉग ने और प्रभाव बढ़ाया है. वहीं गाजियाबाद में आज सुबह 422 AQI दर्ज हुआ है. दोनों ही जगह मानकों से ज्यादा PM2.5 और PM10 बिगड़े हुए हैं.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबी हवा की गति बेहद धीमी होने के कारण प्रदूषण के कण नहीं जा पा रहे, इस वजह से यह स्थिति नहीं सुधर पा रही. दिसम्बर के पहले सप्ताह तक स्थिति काबू में होने की उम्मीद है. इन शहरों में लोगों को मास्क और ई-वाहन इस्तेमाल करने की सलाह दी गयी है.

पूर्वी और मध्य में कुछ राहत

AQI वेस्ट यूपी में जहाँ लगातार 400 के पार है, वहीँ ईस्ट यूपी और मध्य में कुछ राहत है, लेकिन अभी भी कई शहरों में गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. राजधानी लखनऊ मव AQI 194 दर्ज हुआ जो मध्यम श्रेणी में है, इसके अलावा आगरा में 168, वाराणसी में 139, कानपुर में 194, मेरठ में 411, प्रयागराज में 198, गोरखपुर में 150 दर्ज हुआ है. यूपी में औसत AQI में दस फीसदी का सुधार हुआ है, अगर अगले कुछ दिनों में हवाएं तेज चलीं तो यह और बेहतर हो सकता है.

तापमान में गिरावट जारी-बढ़ेगी ठंड

मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश में मुसम शुष्क है. न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक जाने का अनुमान है. हवा की गति धीमी होने से दिन में ठंड हल्की रहेगी, लेकिन सुबह-शाम ठंड अधिक महसूस होगी. रात में कहीं कहन तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. सुबह-शाम धुंध और कोहरे का असर भी दिखाई दे सकता है. मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले एक सप्ताह तक बारिश या बूंदाबांदी के आसार नहीं है तो प्रदूषण से राहत मिलने की फौरी तौर पर कोई उम्मीद नहीं है.