हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, नोएडा-गाजियाबाद में 400 पार पहुंचा AQI

यूपी में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, नोएडा-गाजियाबाद में 400 पार पहुंचा AQI

UP AQI Update: दिल्ली से सटे शहरों में शामिल नोएडा और गाजियाबाद में स्थिति ज्यादा खतरनाक है. यहां बीते कई दिनों से AQI 400 पार है. इसके अलावा वेस्ट यूपी के कई और शहरों की हवा बिगड़ी हुई है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 22 Nov 2025 08:13 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में नवम्बर अंतिम सप्ताह में ठंड का असर पूरी तरह देखने को मिल रहा है. लेकिन बढ़े हुए AQI के कारण स्वास्थ्य पर भी बुरा असर देखने को मिल रहा है. खासकर दिल्ली-एनसीआर से सटे शहरों में. नोएडा-गाजियाबाद का AQI 400 से ऊपर है जोकि बेहद खतरनाक श्रेणी में है.जबकि यूपी का औसत AQI शनिवार को 274 पहुंच गया है. यह भी गंभीर श्रेणी में है. इसकी बड़ी वजह हवा में PM2.5 और PM10 के कणों की अधिकता है. हवा अकी सुस्त रफ्तार इसे और बढ़ा रही है.

तापमान की बात करें तो आज ज्यादातर शहरों का अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री के आसपास रहने का नुमान है. वेस्ट यूपी में सुबह से कोहरा छाया है. दस बजे तक छंटने के आसार हैं. आसमान आज साफ़ रहेगा.

नोएडा-गाजियाबाद में AQI 400 पार

उत्तर प्रदेश में दिल्ली से सटे शहरों में शामिल नोएडा और गाजियाबाद में स्थिति ज्यादा खतरनाक है. यहां बीते कई दिनों से AQI 400 पार है. इसके अलावा वेस्ट यूपी के कई और शहरों की हवा बिगड़ी हुई है. नोएडा में शनिवार सुबह AQI 394 रिकॉर्ड हुआ जोकि बेहद खतरनाक है. इसके ऊपर स्मॉग ने और प्रभाव बढ़ाया है. वहीं गाजियाबाद में आज सुबह 422 AQI दर्ज हुआ है. दोनों ही जगह मानकों से ज्यादा PM2.5 और PM10 बिगड़े हुए हैं.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबी हवा की गति बेहद धीमी होने के कारण प्रदूषण के कण नहीं जा पा रहे, इस वजह से यह स्थिति नहीं सुधर पा रही. दिसम्बर के पहले सप्ताह तक स्थिति काबू में होने की उम्मीद है. इन शहरों में लोगों को मास्क और ई-वाहन इस्तेमाल करने की सलाह दी गयी है.

पूर्वी और मध्य में कुछ राहत

AQI वेस्ट यूपी में जहाँ लगातार 400 के पार है, वहीँ ईस्ट यूपी और मध्य में कुछ राहत है, लेकिन अभी भी कई शहरों में गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. राजधानी लखनऊ मव AQI 194 दर्ज हुआ जो मध्यम श्रेणी में है, इसके अलावा आगरा में 168, वाराणसी में 139, कानपुर में 194, मेरठ में 411, प्रयागराज में 198, गोरखपुर में 150 दर्ज हुआ है. यूपी में औसत AQI में दस फीसदी का सुधार हुआ है, अगर अगले कुछ दिनों में हवाएं तेज चलीं तो यह और बेहतर हो सकता है.

तापमान में गिरावट जारी-बढ़ेगी ठंड

मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश में मुसम शुष्क है. न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक जाने का अनुमान है. हवा की गति धीमी होने से दिन में ठंड हल्की रहेगी, लेकिन सुबह-शाम ठंड अधिक महसूस होगी. रात में कहीं कहन तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. सुबह-शाम धुंध और कोहरे का असर भी दिखाई दे सकता है. मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले एक सप्ताह तक बारिश या बूंदाबांदी के आसार नहीं है तो प्रदूषण से राहत मिलने की फौरी तौर पर कोई उम्मीद नहीं है.

और पढ़ें
Published at : 22 Nov 2025 08:13 AM (IST)
Tags :
AQI UP NEWS WEATHER UPDATE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: BJP ने नगर पंचायत-नगर परिषद चुनाव में लगाया शतक, 100 प्रत्याशी निर्विरोध जीते?
महाराष्ट्र: BJP ने नगर पंचायत-नगर परिषद चुनाव में लगाया शतक, 100 प्रत्याशी निर्विरोध जीते?
इंडिया
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: वो 3 कारण जिन्होंने इंडिया A से छीना फाइनल का टिकट, जानिए
Rising Star Asia Cup 2025: वो 3 कारण जिन्होंने इंडिया A से छीना फाइनल का टिकट, जानिए
ओटीटी
SSKTK OTT Release Date: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई पूरी डिटेल
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई पूरी डिटेल
Advertisement

वीडियोज

प्यार के ठुमके पर दुल्हन फरार !
Dubai Airshow plane crash: बहादुर पायलेट ने ऐसे बचाई लोगों की जान | Air show
Dubai Airshow plane crash: तेजस हादसे पर सवाल, आखिर चूक कहां हुई? | Tejas Crash
Delhi Shaurya Suicid* News: स्कूल में मानसिक रूप से प्रताड़ित छात्र ने दी जान | ST. Columbus
Sandeep Chaudhary: विपक्षियों पर इतना प्यार क्यों लुटा रही है BJP? | Mahagathbandhan | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: BJP ने नगर पंचायत-नगर परिषद चुनाव में लगाया शतक, 100 प्रत्याशी निर्विरोध जीते?
महाराष्ट्र: BJP ने नगर पंचायत-नगर परिषद चुनाव में लगाया शतक, 100 प्रत्याशी निर्विरोध जीते?
इंडिया
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: वो 3 कारण जिन्होंने इंडिया A से छीना फाइनल का टिकट, जानिए
Rising Star Asia Cup 2025: वो 3 कारण जिन्होंने इंडिया A से छीना फाइनल का टिकट, जानिए
ओटीटी
SSKTK OTT Release Date: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई पूरी डिटेल
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई पूरी डिटेल
विश्व
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
एग्रीकल्चर
यूपी सरकार की बड़ी सौगात किसानों को 60% सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप, जल्दी करें आवेदन
यूपी सरकार की बड़ी सौगात किसानों को 60% सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप, जल्दी करें आवेदन
हेल्थ
Breast Cancer: सिर्फ गांठ नहीं, ये 5 सिग्नल भी बताते हैं बेस्ट कैंसर का पता, गलती से भी न करें इग्नोर
सिर्फ गांठ नहीं, ये 5 सिग्नल भी बताते हैं बेस्ट कैंसर का पता, गलती से भी न करें इग्नोर
ENT LIVE
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
Embed widget