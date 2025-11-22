हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 25 शहरों तक सीधे जुड़ेगी बस सेवा, यूपी रोडवेज ने शुरू की बड़ी पहल

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 25 शहरों तक सीधे जुड़ेगी बस सेवा, यूपी रोडवेज ने शुरू की बड़ी पहल

Noida News: YIAPL वही कंपनी है जो जेवर एयरपोर्ट का निर्माण और भविष्य में संचालन भी संभालेगी. इस MoU के बाद पहली बार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से व्यापक बस नेटवर्क तैयार किया जा रहा है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 22 Nov 2025 06:27 AM (IST)
Preferred Sources

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट से यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने बड़ी घोषणा की है. अब एयरपोर्ट से सीधे यूपी के बड़े शहरों तक रोडवेज बसें संचालित की जाएंगी. इसके लिए UPSRTC और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL) के बीच औपचारिक रूप से एक समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किया गया है.

YIAPL वही कंपनी है जो जेवर एयरपोर्ट का निर्माण और भविष्य में संचालन भी संभालेगी. इस MoU के बाद पहली बार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से व्यापक बस नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को बिना किसी रुकावट और आसानी से शहरों तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी.

जानकारी के अनुसार पहले चरण में 14 रूटों पर बसें चलेंगी. शुरुआत में 14 प्रमुख रूटों को फाइनल किया है. इन रूटों पर चलने वाली बसें एयरपोर्ट से सीधे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन और हाथरस जैसे महत्वपूर्ण शहरों तक बिना बदलाव के पहुंचाएंगी. इन रूटों की सबसे खास बात यह है कि धार्मिक पर्यटन वाले मथुरा–वृंदावन के लिए अब एयरपोर्ट से सीधी बस सेवा उपलब्ध होगी, जिससे न सिर्फ पर्यटकों बल्कि स्थानीय यात्रियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा.

वहीं पहले चरण की सफलता के बाद UPSRTC इस नेटवर्क को और विस्तारित करेगा. योजना के अनुसार आगे चलकर बुलंदशहर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, हापुड़, एटा और कई अन्य जिलों को भी जेवर एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी दी जाएगी. यह विस्तार ना केवल एयरपोर्ट आने-जाने में आसानी देगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा.

गौरतलब है कि बस संचालन की तारीख जल्द होगी घोषित,फिलहाल UPSRTC ने बस सेवाओं के संचालन की सटीक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जेवर एयरपोर्ट के संचालन के साथ ही यह सेवा सक्रिय हो जाएगी. यह पहल यूपी सरकार के उस लक्ष्य को भी आगे बढ़ाती है जिसके तहत राज्य को बेहतर कनेक्टिविटी और यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करनी हैं. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होते ही यात्रियों को सड़क मार्ग से यात्रा करने का एक तेज, सुरक्षित और किफायती विकल्प उपलब्ध होगा, जो पूरे वेस्ट यूपी के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगा.

Published at : 22 Nov 2025 06:27 AM (IST)
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विश्व
बॉलीवुड
