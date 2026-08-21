अमृतसर के एक घर पर ग्रेनेड अटैक, दो लोग घायल, बाइक से आए बदमाश
Amritsar House Grenade Attack: अमृतसर में रामदास के एक गांव जट्टा में यह ग्रेनेड हमला हुआ है. हमलावरों ने एक ही घर को टारगेट किया है, जिससे आशंका है कि निजी दुश्मनी इस वारदात को अंजाम दिया गया है.
पंजाब में अमृतसर के जट्टा गांव में बीती रात (गुरुवार, 20 अगस्त) एक घर पर ग्रेनेड अटैक की खबर है. इस हमले में परिवार के दो सदस्य घायल हो गए हैं. वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई. अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, कुछ अज्ञात बदमाश बाइक से आए और घर पर ग्रेनेड फेंक कर फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है.
घायल सदस्यों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल, पुलिस घर वालों से और आसपास के लोगों से पूछताछ कर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह किसकी साजिश हो सकती है. वहीं, आसपास के सीसीटीवी कैमरा भी खंगाले जा रहे हैं. अभी पुलिस को यह जानकारी नहीं है कि परिवार की किसी से निजी दुश्मनी है या नहीं.
यह भी पढ़ें: पंजाब में BJP-SAD के गठबंधन पर बोलते-बोलते रुक गईं हरसिमरत कौर, क्या हैं इस बयान के संकेत?
खबर अपडेट की जा रही है...
यह भी पढ़ें: Exclusive: चरणजीत सिंह चन्नी अब क्या करेंगे? भूपेश बघेल ने बता दिया पंजाब में कांग्रेस का 'प्लान राहुल'