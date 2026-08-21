अमृतसर के एक घर पर ग्रेनेड अटैक, दो लोग घायल, बाइक से आए बदमाश

पंजाब में अमृतसर के जट्टा गांव में बीती रात (गुरुवार, 20 अगस्त) एक घर पर ग्रेनेड अटैक की खबर है. इस हमले में परिवार के दो सदस्य घायल हो गए हैं. वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई. अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, कुछ अज्ञात बदमाश बाइक से आए और घर पर ग्रेनेड फेंक कर फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है.

घायल सदस्यों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल, पुलिस घर वालों से और आसपास के लोगों से पूछताछ कर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह किसकी साजिश हो सकती है. वहीं, आसपास के सीसीटीवी कैमरा भी खंगाले जा रहे हैं. अभी पुलिस को यह जानकारी नहीं है कि परिवार की किसी से निजी दुश्मनी है या नहीं.

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