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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबअमृतसर के एक घर पर ग्रेनेड अटैक, दो लोग घायल, बाइक से आए बदमाश

अमृतसर के एक घर पर ग्रेनेड अटैक, दो लोग घायल, बाइक से आए बदमाश

Amritsar House Grenade Attack: अमृतसर में रामदास के एक गांव जट्टा में यह ग्रेनेड हमला हुआ है. हमलावरों ने एक ही घर को टारगेट किया है, जिससे आशंका है कि निजी दुश्मनी इस वारदात को अंजाम दिया गया है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 21 Aug 2026 07:46 AM (IST)
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पंजाब में अमृतसर के जट्टा गांव में बीती रात (गुरुवार, 20 अगस्त) एक घर पर ग्रेनेड अटैक की खबर है. इस हमले में परिवार के दो सदस्य घायल हो गए हैं. वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई. अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, कुछ अज्ञात बदमाश बाइक से आए और घर पर ग्रेनेड फेंक कर फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है. 

घायल सदस्यों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल, पुलिस घर वालों से और आसपास के लोगों से पूछताछ कर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह किसकी साजिश हो सकती है. वहीं, आसपास के सीसीटीवी कैमरा भी खंगाले जा रहे हैं. अभी पुलिस को यह जानकारी नहीं है कि परिवार की किसी से निजी दुश्मनी है या नहीं. 

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खबर अपडेट की जा रही है...

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Input By : गगनदीप सिंह

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 21 Aug 2026 07:28 AM (IST)
Tags :
Punjab Police Amritsar News PUNJAB NEWS
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