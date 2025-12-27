'कानून से नहीं डरते ऐसे नेता', सेंगर की जमानत पर बृजभूषण के समर्थन से भड़कीं उन्नाव रेप पीड़िता

दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उन्नाव रेप मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दिए जाने के मामला तूल पकड़ता दिख रहा है. इस जमानत का समर्थन करने वाले बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर अब उन्नाव रेप पीड़िता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. पीड़िता ने एबीपी न्यूज से बातचीत में सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे नेता सरकार और कानून से नहीं डरते.

उन्नाव रेप पीड़िता ने बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह कहना चाहती हैं कि यह आपका नेता है, जो आपसे भी नहीं डरता. पीड़िता के अनुसार बृजभूषण शरण सिंह खुलेआम कहते हैं कि उन्हें सरकार से कोई डर नहीं है और सरकार उनके लिए जीरो है. उन्होंने दावा किया कि चाहें तो वह करोड़ों रुपए देकर योगी आदित्यनाथ को खत्म कर सकते हैं. पीड़िता ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर को बचाना चाहते हैं.

कोर्ट पर भरोसा और न्याय की उम्मीद

उन्नाव रेप पीड़िता ने स्पष्ट किया कि तमाम दबाव और बयानों के बावजूद उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा कि वह जानती हैं कि कोर्ट है और अंततः उन्हें न्याय मिलेगा. गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर तूल पकड़ चुका है और नेताओं के बयानों ने इसे और संवेदनशील बना दिया है.

ये था बृजभूषण शरण सिंह का बयान

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत का स्वागत करते हुए कहा कि उनके साथ अन्याय और साजिश हुई थी, जैसा उनके साथ भी हुआ था. उन्होंने दावा किया कि आज भी सेंगर के खिलाफ साजिश जारी है और धरना-प्रदर्शन किसी के इशारे पर हो रहे हैं. बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कोर्ट ने बाइज्जत जमानत दी है, इसलिए उसका सम्मान होना चाहिए और धरना-प्रदर्शन से कुछ हासिल नहीं होने वाला.