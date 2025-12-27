हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'कानून से नहीं डरते ऐसे नेता', सेंगर की जमानत पर बृजभूषण के समर्थन से भड़कीं उन्नाव रेप पीड़िता

Unnao Rape Case: कुलदीप सिंह सेंगर को बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन पर उन्नाव रेप पीड़िता ने कड़ा विरोध जताया. ABP न्यूज से बातचीत में पीड़िता ने कहा कि ऐसे नेता न सरकार से डरते हैं, न कानून से.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 27 Dec 2025 02:26 PM (IST)
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उन्नाव रेप मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दिए जाने के मामला तूल पकड़ता दिख रहा है. इस जमानत का समर्थन करने वाले बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर अब उन्नाव रेप पीड़िता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. पीड़िता ने एबीपी न्यूज से बातचीत में सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे नेता सरकार और कानून से नहीं डरते. 

उन्नाव रेप पीड़िता ने बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह कहना चाहती हैं कि यह आपका नेता है, जो आपसे भी नहीं डरता. पीड़िता के अनुसार बृजभूषण शरण सिंह खुलेआम कहते हैं कि उन्हें सरकार से कोई डर नहीं है और सरकार उनके लिए जीरो है. उन्होंने दावा किया कि चाहें तो वह करोड़ों रुपए देकर योगी आदित्यनाथ को खत्म कर सकते हैं. पीड़िता ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर को बचाना चाहते हैं.

कोर्ट पर भरोसा और न्याय की उम्मीद

उन्नाव रेप पीड़िता ने स्पष्ट किया कि तमाम दबाव और बयानों के बावजूद उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा कि वह जानती हैं कि कोर्ट है और अंततः उन्हें न्याय मिलेगा. गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर तूल पकड़ चुका है और नेताओं के बयानों ने इसे और संवेदनशील बना दिया है.

ये था बृजभूषण शरण सिंह का बयान

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत का स्वागत करते हुए कहा कि उनके साथ अन्याय और साजिश हुई थी, जैसा उनके साथ भी हुआ था. उन्होंने दावा किया कि आज भी सेंगर के खिलाफ साजिश जारी है और धरना-प्रदर्शन किसी के इशारे पर हो रहे हैं. बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कोर्ट ने बाइज्जत जमानत दी है, इसलिए उसका सम्मान होना चाहिए और धरना-प्रदर्शन से कुछ हासिल नहीं होने वाला.

Published at : 27 Dec 2025 02:26 PM (IST)
Tags :
Unnao Rape Case Kuldeep Sengar UP NEWS BrijBhushan Sharan Singh
विश्व
थाईलैंड-कंबोडिया के बीच चल रही जंग खत्म, दोनों देशों के बीच हुआ सीजफायर, किन शर्तों पर हुआ समझौता?
थाईलैंड-कंबोडिया के बीच चल रही जंग खत्म, दोनों देशों के बीच हुआ सीजफायर, किन शर्तों पर हुआ समझौता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SIR प्रक्रिया में बीजेपी विधायक के भाई के परिवार का कटा वोट, मतदाता लिस्ट से नाम हुए गायब
SIR प्रक्रिया में बीजेपी विधायक के भाई के परिवार का कटा वोट, मतदाता लिस्ट से नाम हुए गायब
बॉलीवुड
Salman Birthday Inside Photos: सलमान खान के बर्थडे पर फैमिली से लेकर फ्रेंड्स तक ने मचाया धमाल, सामने आईं इनसाइड फोटोज
सलमान खान के बर्थडे पर फैमिली से लेकर फ्रेंड्स तक ने मचाया धमाल, सामने आईं इनसाइड फोटोज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
Unnao Case: Kuldeep Sengar की बढ़ी मुश्किलें, हाई कोर्ट के फैसले को CBI की चुनौती! | BJP | Breaking
Uttarkhand News: Udham Singh Nagar में Dhami सरकार का बुलडोजर एक्शन...
Global Markets में Investment कैसे करें? |GIFT City Explained for Indian & NRI Investors| Paisa Live
Bihar Politics: 'खुदाई होनी.. कई सारे तहखाने बनाए गए हैं'- Neeraj Kumar | Rabri Devi | Lalu Yadav
Top News:12 बजे की बड़ी खबरें | Unnao Case | Bangladesh | SIR | UP | Salman Khan Birthday |Pollution
