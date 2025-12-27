उन्नाव रेप कांड में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को लेकर सियासी बयानबाज़ी तेज हो गई है. पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कुलदीप सेंगर के समर्थन में खुलकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत हुई है, मैं उसका स्वागत करता हूं. सेंगर के साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ खड़यंत्र हुआ था, जैसे मेरे साथ विश्व व्यापी खड़यंत्र हुआ था.

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि उनके खिलाफ भी खड़यंत्र रचा गया था, लेकिन जनता उनके साथ खड़ी हो गई और वे उससे बाहर निकल आए, जबकि सेंगर ऐसा नहीं कर पाए.

'आज भी खड़यंत्र जारी है'

बीजेपी नेता ने अपने बयान में उन्होंने यह भी कहा, “आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़यंत्र हुआ था और वह खड़यंत्रकारी आज भी खड़यंत्र कर रहे हैं.” बृजभूषण शरण सिंह ने धरना-प्रदर्शनों को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “वो कहीं से प्रेरित हैं, उनके पीछे कोई है. खैर, उससे मेरा लेना-देना नहीं है. कोर्ट ने उनको बाइज्जत जमानत दी है, तो कोर्ट का सम्मान सबको करना चाहिए.”

उन्होंने आगे कहा कि "धरना और प्रदर्शन से कुछ होने वाला नहीं है. अगर कुलदीप सिंह सेंगर जेल में थे, तो उनके परिवार ने धरना-प्रदर्शन किया? उनके लाखों समर्थकों ने धरना-प्रदर्शन किया? उन्होंने तो धरना-प्रदर्शन नहीं किया.”

न्यायिक प्रक्रिया का हवाला

पूर्व सांसद ने न्यायिक प्रक्रिया का ज़िक्र करते हुए कहा, “वो जेल चले गए और इंतज़ार किया. तीन-चार साल से जेल में हैं. जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसके अधीन छूटकर के आए हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है?” उन्होंने सवाल उठाया कि क्या देश धरना-प्रदर्शन से चलेगा.

बता दें कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव रेप कांड में एक प्रमुख आरोपी रहे हैं और उनकी जमानत पर पहले से ही विवाद चल रहा है. अब बृजभूषण शरण सिंह के इस समर्थन भरे बयान ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है. विपक्षी दलों की ओर से इस बयान की आलोचना की जा रही है.