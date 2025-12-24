भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर 2017 के उन्नाव रेप मामले में मिली उम्रकैद की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है. कोर्ट ने मंगलवार को कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी. जिसके बाद रेप पीड़िता के परिवार में भय का माहौल है. पीड़िता ने कहा कि वो इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे.

उन्नाव रेप पीड़िता ने कुलदीप सेंगर को मिली जमानत पर एबीपी न्यूज से बात की. पीड़िता ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया तो पीड़िता को यकीन नहीं हुआ. पीड़िता का कहना कि इस फैसले के आने के बाद उसके मन में आया कि वो आत्महत्या कर ले. उसके परिवार में भय का माहौल है.

सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा पीड़िता का परिवार

पीड़िता ने कहा कि वो हाईकोर्ट के इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे. उन्होंने कहा कि अभी एक हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट बंद है जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जायेंगे. हमें भरोसा है उच्चतम न्यायालय हमें न्याय जरूर मिलेगा.

इस मामले पर जब पीड़िता की मां से बात की गई तो उनका दर्द भी झलक उठा, पीड़िता की मां ने कहा कि कुलदीप सेंगर की सजा पर रोक लगने और उसे जमानत मिलने के बाद से ही पूरा परिवार डर के साये में जी रहा है. उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हमको बस न्याय चाहिए हम सुप्रीम कोर्ट के आगे हाथ जोड़ते है हमे न्याय दें.

हाईकोर्ट ने दी कुलदीप सेंगर को जमानत

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने गैंगरेप के आरोपी कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उसे सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वो दुष्कर्म पीड़िता के आसपास पांच किमी के दायरे में नहीं आएगा और दिल्ली में ही रहेगा. इस दौरान वो पीड़िता को धमकी नहीं देगा और अपना पासपोर्ट भी ट्रायल कोर्ट में जमा कराएगा.

वहीं दूसरी तरफ कानूनी जानकारों के मुताबिक कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने के बाद भी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि वो अभी पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी 10 साल की सजा काट रहा है.

