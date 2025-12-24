UP Politics: ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर सपा की पहली प्रतिक्रिया, विधायक ने कर दिया बड़ा दावा

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से वास्ता रखने वाले 40 से ज्यादा ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है. यह बैठक कुशीनगर से विधायक पीएन पाठक के घर हुई. इस बैठक पर समाजवादी पार्टी ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है.

सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि यह सिर्फ़ बीजेपी की बात नहीं है, दूसरे समुदायों के लोग भी एक साथ आ रहे हैं. सब लोग इस सरकार से नाराज़ हैं. ब्राह्मण समुदाय के सदस्यों ने बीजेपी को हराने के लिए मीटिंग्स कीं.

समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम यादव ने कहा, स्थानीय स्तर पर, गांवों और जिलों में हर जगह लोगों की बैठकें हो रही हैं. बीजेपी के अंदर लगातार बैठकें हो रही हैं. लोकतंत्र में जनता ही असली मालिक होती है, लेकिन अब चुने हुए प्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जा रही है. अधिकारी राजाओं जैसा बर्ताव कर रहे हैं, और सिर्फ़ मुख्यमंत्री की कुछ करीबी टीमों की राय मानी जा रही है. किसी और की बात नहीं सुनी जा रही है, इसीलिए ऐसी बैठकें हो रही हैं.

उधर, ब्राह्मण सहभोज के आयोजन पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया पर बैठक का आयोजन करने वाले पीएन पाठक ने कहा समाजवादी पार्टी के लोगो के पास कोई काम नहीं है. इन्होंने कहा हम संगठन के कार्यकर्ता है और कल इस पर चर्चा हुई कि ब्राह्मणों के लिए क्या काम किया जाए.

बैठक में पहुंचे विधायकों में से एक रत्नाकर मिश्रा ने कहा कि हम लोग सीएम योगी आदित्यनाथ से बहुत खुश हैं. सीएम ने माफियागिरी खत्म कर दिया है. करीब हम 4 दर्जन विधायक जुटे. हम अपने समाज को कैसे संस्कारी बनाने का काम करें इस पर चर्चा हुई. अपने सामज का बैठक को समाज के मुख्यधारा में जोड़ने, संस्कार देने का काम करना चाहिए. क्षत्रिय समाज ने भी जो बैठक किया था वो भी गलत नहीं था औरों को भी बैठक करना चाहिए .