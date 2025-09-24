'दीपावली से पहले मिली सौगात..', GST 2.0 पर अनुप्रिया पटेल ने पीएम मोदी की दिल खोलकर की तारीफ

केंद्र सरकार में एनडीए की सहयोगी अपना दल (एस) की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जीएसटी में सुधार के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों को रोजमर्रा के चीजें खरीदना आसान होगा. ये दीपावली से पहले लोगों के लिए बड़ी सौगात है.

देश में नवरात्रि के पहले दिन से ही नई जीएसटी की दरें लागू हो गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 'जीएसटी बचत उत्सव' बताया है. कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इसका स्वागत किया और कहा कि हमारी सरकार जो वादे करती हैं उन्हें पूरा करती हैं.

GST 2.0 पर अनुप्रिया पटेल का बयान

केंद्रीय मंत्री ने GST सुधार 2025 पर कहा कि हमारी सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए जानी जाती है प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से वादा किया था कि हम नेक्स्ट जनरेशन GST सुधार लेकर आएंगे और अब GST 2.0 की शुरुआत हुई है. यह बहुत बड़ा GST बजत उत्सव है. जिसकी सौग़ात आम जनता को दीपावली से पहले मिली है.

अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इस GST 2.0 के तहत अब केवल दो टैक्स स्लैब ही रह गए हैं. ये आम जनता को बहुत राहत है, क्योंकि आम लोगों के दैनिक उपयोग की जो भी आवश्यकताएं होती हैं जो हमारा मिडिल या लोअर क्लास के लोग है वो सारी चीजें सस्ती हो चुकी हैं.

'स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों को मिलेगी राहत'

खासतौर से स्वास्थ्य क्षेत्र की बात की जाए तो आज 36 ऐसी जीवन दवाएं है जो गंभीर समस्या से जुड़ी हैं जैसे कैंसर, हृदय रोग या कई रेयर बीमारी.. ये सारी दवाएं सरकार ने सरकार ने टैक्स फ्री कर दी हैं. बहुत सी ऐसी दवाईयां हैं जिन पर से जीएसटी को 12 फीसद से घटाकर 5 फीसद तक दिया गया है.

यहां तक की डायग्नोस्टिक पर जिस पर काफी खर्च होता था ऐसे जरूरी चिकित्सा उपकरण हैं उन पर बड़ी राहत है. हेल्थ इंश्योरेंस जो अभी तक लोग नहीं कराते थे उसे भी टैक्स फ्री कर दिया गया है ताकि लोगों को जरूरी इलाज और दवाईयां मिल सकें.