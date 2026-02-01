हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBudget 2026: बजट से क्या है यूपी-बिहार की जनता को उम्मीद? कपड़े सस्ते और टैक्स कटौती की मांग

Budget 2026: बजट से क्या है यूपी-बिहार की जनता को उम्मीद? कपड़े सस्ते और टैक्स कटौती की मांग

Budget 2026: लखनऊ और पटना में बजट पर चौपाल के दौरान आम लोगों ने खुलकर अपनी राय रखी. रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य व रसोई खर्च जैसे मुद्दों पर जनता ने सरकार से बजट में ठोस कदम उठाने की उम्मीद जताई.

By : विवेक राय, आर्यन आनंद | Updated at : 01 Feb 2026 08:52 AM (IST)
Preferred Sources

देश में आज बजट पेश होने से पहले लोगों में कई तरह के सवाल भी हैं और साथ ही उम्मीदें भी कतार में है. एबीपी की खास बातचीत 'बजट पर चौपाल' में यूपी बिहार के लोगों ने अपनी राय खुल कर रखी है. यह चर्चा आम बजट से ठीक पहले लखनऊ और पटना में हुई, जिसमें युवा, महिलाएं और आम नागरिक शामिल रहे. फिलहाल, सभी की नजरें 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर टिकी रहीं.

राजधानी लखनऊ में पार्क में टहल रहे लोगों के साथ बजट पर चौपाल में लोगों ने कहा कि सरकार बड़े स्तर पर टैक्स ले रही है और इस बजट में टैक्स में कटौती करनी चाहिए. वहीं सोने और चांदी के की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है उसको कम करने के लिए कुछ सोचना चाहिए. महिलाओं ने कहा कि सोना महिलाओं का जमा पूंजी होती है और उसके रेट ऐसे भाग रहा है कि कोई क्या इक्कठा करे.

युवाओं और आम लोगों की उम्मीदें 

चौपाल में शामिल युवाओं ने साफ कहा कि सरकार को बजट में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए. उनका कहना था कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुपात में आमदनी नहीं बढ़ रही, जिससे जीवन यापन मुश्किल होता जा रहा है. कई लोगों ने महंगाई पर सख्त नियंत्रण की मांग की. सोना और चांदी के बढ़ते दामों को लेकर भी चिंता जताई गई और कहा गया कि हालात ऐसे हो गए हैं कि “सोने का हाल ऐसा है कि दर्शन दुर्लभ हो गया है.” एक युवा ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार सामान सस्ता करती है, लेकिन उसके पार्ट्स महंगे हो जाते हैं, जैसे किताब सस्ती होती है तो कागज महंगा, कपड़े सस्ते होते हैं तो धागा महंगा हो जाता है.

महिलाओं, शिक्षा और बिहार पर फोकस की मांग

चौपाल में मौजूद महिलाओं ने सरकार से रसोई के खर्च को ध्यान में रखकर बजट बनाने की अपील की. उनका कहना था कि गैस, खाद्य सामग्री और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें लगातार महंगी हो रही हैं, जिससे घर का बजट बिगड़ रहा है. लोगों ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक निवेश की जरूरत बताई, ताकि आम जनता को सस्ती और बेहतर सुविधाएं मिल सकें. इसके साथ ही पब्लिक ने बिहार पर विशेष फोकस करने की बात कही और राज्य के विकास के लिए केंद्र से ठोस कदम उठाने की उम्मीद जताई. इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की मांग भी प्रमुख रूप से सामने आई.

बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 1 फरवरी 2026 को लगातार नौवीं बार पूर्णकालिक बजट पेश करने जा रही हैं. यह इतिहास का दूसरा मौका है, जब बजट रविवार के दिन प्रस्तुत किया जा रहा है. इस बजट से सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास, महिलाओं और कारोबारियों सहित हर वर्ग को बड़ी राहत की उम्मीद है.

और पढ़ें
Published at : 01 Feb 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
Budget India Budget UP NEWS BIHAR NEWS Budget 2026 Union Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
LPG Cylinder Price Hike: बजट से पहले तगड़ा झटका,10-20, 30 नहीं इतने रुपए महंगा हो गया गैस सिलेंडर
LPG Cylinder Price Hike: बजट से पहले तगड़ा झटका,10-20, 30 नहीं इतने रुपए महंगा हो गया गैस सिलेंडर
बिहार
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत और तीन घायल
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत और तीन घायल
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 5th T20I: तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
बॉलीवुड
Border 2 Day 9 BO: करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल ने नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल ने नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Rohit Shetty के घर के बाहर फायरिंग मामले की Mumbai क्राइम ब्रांच करेगी जांच | Breaking
Union Budget 2026: आजाद भारत में आज पहली बार रविवार को पेश होगा बजट | Nirmala Sitharaman |
Union Budget 2026: देश के आम बजट को लेकर UP के वित्त मंत्री का बड़ा बयान | Nirmala Sitharaman |
Union Budget 2026: आम बजट 2026 से जुड़ी जानिए 10 खास बातें | Nirmala Sitharaman | Economy
Pakistan में नहीं थम रहा गृह युद्ध, बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ हमले | Munir | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Cylinder Price Hike: बजट से पहले तगड़ा झटका,10-20, 30 नहीं इतने रुपए महंगा हो गया गैस सिलेंडर
LPG Cylinder Price Hike: बजट से पहले तगड़ा झटका,10-20, 30 नहीं इतने रुपए महंगा हो गया गैस सिलेंडर
बिहार
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत और तीन घायल
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत और तीन घायल
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 5th T20I: तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
बॉलीवुड
Border 2 Day 9 BO: करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल ने नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल ने नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
विश्व
Iran-US Tensions: 'ईरान चाहता है...', तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा
'ईरान चाहता है...', तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा
ट्रेंडिंग
गर्दन चटकाना पड़ा भारी, मामूली आदत से जाते-जाते बची जान, रोंगटे खड़े कर देगी खबर, यूजर्स हैरान
गर्दन चटकाना पड़ा भारी, मामूली आदत से जाते-जाते बची जान, रोंगटे खड़े कर देगी खबर, यूजर्स हैरान
जनरल नॉलेज
Sports Medals History: किसी भी खेल में कब शुरू हुआ था मेडल देने का रिवाज, जानें किसने की शुरुआत?
किसी भी खेल में कब शुरू हुआ था मेडल देने का रिवाज, जानें किसने की शुरुआत?
हेल्थ
सेहत का सुपरफूड होते हैं घी में भुने ड्राई फ्रूट्स, जानें इनके कमाल के फायदे
सेहत का सुपरफूड होते हैं घी में भुने ड्राई फ्रूट्स, जानें इनके कमाल के फायदे
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget