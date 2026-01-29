हापुड़ में UGC के नए नियमों का विरोध, करणी सेना पदाधिकारियों ने BJP कार्यालय का किया घेराव

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों के विरोध में देशभर में प्रदर्शन लगातार जारी है. इसी बीच गुरुवार को उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ जिले में विरोध प्रदर्शन की आग देखने को मिली है. हापुड़ में करणी सेना के पदाधिकारियों ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. करणी सेना के पदाधिकारियों ने बीजेपी दफ्तर में न सिर्फ तालाबंदी की, बल्कि केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की.



इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, हापुड़ में प्रीत विहार स्थित बीजेपी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे करणी सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि यूजीसी के नए नियम सवर्ण जाति के लोगों के खिलाफ है. इसे केन्द्र की बीजेपी सरकार को जल्द से जल्द या तो वापस लिया जाना चाहिए, या फिर इसमें संशोधन किया जाना चाहिए.

'बच्चों के भविष्य के लिए खतरे की घंटी'

करणी सेना ने कहा कि यह यूजीसी के नए नियम उनके बच्चों के भविष्य के लिए एक खतरे की घंटी है. इसलिए जब तक इस एक्ट को वापस नहीं ले लिया जाता, तब तक सवर्ण समाज के लोग प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे. करणी सेना के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और यहां शांति व्यवस्था कायम की.

प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद रहे कार्यकर्ता

हापुड़ में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में करणी सेना के पदाधिकारियों के प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई हैं, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि करणी सेना के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद दिखाई दिए. करणी सेना के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर तैनात दिखाई दिया.



यहां पर आपको बताते चलें कि यूजीसी के नए नियमों के विरोध में जारी प्रदर्शन के बीच गुरुवार को देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने यूजीसी के नए नियमों पर अब रोक लगा दी है.

