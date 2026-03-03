हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडHathras News: हाथरस में भीषण सड़क हादसा, डबल डेकर स्लीपर बस और वैन की टक्कर में 3 महिलाओं समेत 6 की मौत

Hathras News: हाथरस में भीषण सड़क हादसा, डबल डेकर स्लीपर बस और वैन की टक्कर में 3 महिलाओं समेत 6 की मौत

Hathras News In Hindi: उत्तर प्रदेश के हाथरस में यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस और वैन की टक्कर हो गई. इस टक्कर में तीन महिलाओं समेत छह लोगों की मौत हुई है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 03 Mar 2026 11:13 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार (3 मार्च) की सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर स्लीपर बस ने एक वैन को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसमें सवार तीन महिलाओं सहित छह लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि हादसा तड़के चार बजकर 20 मिनट पर सादाबाद थाना क्षेत्र के हरिया गढ़ी गांव के पास हुआ.

अपर पुलिस अधीक्षक राम आनंद कुशवाह ने बताया कि वैन में सवार 16 लोग दिल्ली के प्रेम नगर से राजस्थान के धौलपुर जा रहे थे. इस बीच नोएडा से गोरखपुर जा रही स्लीपर बस ने वैन को पीछे से टक्कर मार दी.

पुलिस अधीक्षक ने दी घटना की जानकारी

पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने कहा कि दुर्घटना उस समय हुई जब बस चालक वैन से आगे निकलने का प्रयास कर रहा था. उन्होंने बताया कि बस चालक, परिचालक और ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है.

सिन्हा ने बताया कि बस मालिक के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान दिनेश (50), उनकी पत्नी सुनीता (48), विजय बघेल (27), उनकी पत्नी पिंकी बघेल (26), लोकेश (35) और नाथू देवी (65) के रूप में की गई है.

दिल्ली के रहने वाले थे वैन में सवार लोग 

पुलिस ने बताया कि वैन में सवार सभी लोग दिल्ली के निवासी थे और अलग-अलग परिवार से थे. उसने बताया कि वैन का चालक सुरक्षित है. सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक राम आनंद कुशवाह, सादाबाद के क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

अधिकारियों ने बताया कि घायल बच्चों को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जहां उनमें से दो की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है. आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

Published at : 03 Mar 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Hathras News UP NEWS UP Police
