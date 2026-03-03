हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Basti News: सिरफिरे आशिक ने नाबालिग छात्रा को घर में घुसकर मारी गोली, मौके पर हुई मौत

Basti News: बस्ती में एक तरफा प्यार में युवक ने 12वीं की छात्रा के घर में घुसकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. गोलियों की आवाज़ सुनकर जब मां पहुंची तो उस पर भी फायर कर दिया.

By : सतीश श्रीवास्तव | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Mar 2026 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक तरफा प्यार में पागल आशिक ने 12वीं की छात्रा को घर में घुस कर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. आरोपी ने पहली गोली उसके सिर में मारी और दूसरी सीने में उतार दी. गोलियों की आवाज सुनकर जब परिजन पहुंचे तो उसने लड़की की मां पर भी फायरिंग कर दी लेकिन, गोली मिस गई. वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फ़रार हो गया.

ये वारदात कलवारी थाना क्षेत्र के बैडारी एहतमाली गांव की है. जहां एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी रात क़रीब एक बजे छात्रा के घर में घुस गया और नाबालिग किशोरी को सोते समय बिस्तर पर ही गोली मार दी. गोली की आवाज से बगल में सो रहे भाई ने शोर मचाया. जिसके बाद आरोपी ने बाहर से दौड़ आई मां पर भी असलहा तान दिया और फायरिंग कर दी. लेकिन, गोली मिस फायर हो गई. 

एक सिर में और दूसरी गोली सीने में मारी

घर से गोलियों को आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी जग गए और मौके पर पहुँच गए, इस बीच आरोपी मौका देखते ही फ़रार हो गया. ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी जिसके बाद दो थानों की पुलिस सीओ कलवारी, अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती मौके पर पहुंच गए. घायल किशोरी को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनहरा लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

मृतक छात्रा अनुष्का 12वीं की छात्रा थी और बोर्ड की परीक्षा दे रही थी. घटना की रात छात्रा अपने भाई अवनीश के साथ बरामदे में सो रही थी तभी गांव का ही मंदीप वहां पहुंचै और उसने अनुष्का के सिर और सीने पर दो गोलियां पार दी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई है. 

मामले की जांच में जुटी पुलिस

बताया जा रहा है कि आरोपी का छात्रा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसने छात्रा को बहला फुसलाकर प्रेम संबंध बनाए और आपत्तिजनक फोटो बना लिए. जब लड़की ने उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दीं. लड़की के परिजनों ने इस मामले में कलवारी थाने में आईटी एक्ट में केस भी दर्ज कराया था. जिसके बाद मनदीप घर छोड़कर फ़रार हो गया था. 

एएसपी श्यामाकांत ने कहा कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों से पूछताछ की जा रही है. उनकी तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की टीमों का गठन किया गया है. मामले की जाँच की जा रही है. 

यूपी में 2027 के चुनाव को लेकर सपा नेता ने किया बड़ा दावा, अखिलेश यादव को लेकर कही ये बात

Published at : 03 Mar 2026 11:26 AM (IST)



