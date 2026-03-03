आज लगेगा 2029 तक आखिरी पूर्ण चंद्रग्रहण, यूपी बिहार में क्या है इसे देखने का समय?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Chandra Grahan 2026: यूपी, बिहार में क्या है चंद्रग्रहण देखने का समय? अब 3 साल बाद मिलेगा ऐसा मौका

UP Bihar Lunar Eclipse Today: यूपी में चंदग्रहण मंगलवार दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से शुरू होगा और शाम 6 बजकर 46 मिनट तक चलेगा. बिहार की राजधानी पटना में चंद्रग्रहण शाम 5:55 बजे से 6:46 बजे तक दिखेगा.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 03 Mar 2026 11:49 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश और बिहार में मंगलवार (3 मार्च 2026) को साल का पहला चंद्रग्रहण देखने को मिलेगा. इसका नाम ग्रस्तोदित चंद्रग्रहण होगा. इसके जरिए आसमान में एक खूबसूरत खगोलीय घटना होने वाली है. यूपी में चंदग्रहण मंगलवार दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से शुरू होगा और शाम 6 बजकर 46 मिनट तक चलेगा. 

वहीं बिहार की राजधानी पटना में चंद्रग्रहण शाम 5:55 बजे से 6:46 बजे तक दिखेगा.भारत में यह ग्रहण साफ दिखाई देगा. चंद्रग्रहण के ठीक 9 घंटे पहले से ही सूतक काल लागू चुका है, जिसे धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. 

कितनी देर चलेगा यूपी-बिहार में चंद्रग्रहण

यूपी में चंद्रग्रहण मंगलवार (3 मार्च) को दोपहर 3:20 पर शुरू होने के बाद शाम 6:46 तक दिखाई देगा. तो वहीं बिहार में यह करीब 5 बजकर 55 मिनट से शुरू होकर 6 बजकर 46 मिनट तक चलेगा. 

इस लिहाज से यूपी में चंद्रग्रहण लगभग 3 घंटे 27 मिनट तक रहेगा. वहीं बिहार में यह सिर्फ 51 मिनट तक रहेगा. यूपी में सूतक काल सुबह 6 बजकर 20 मिनट से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा. वहीं बिहार में यह सुबह 9 बजकर 20 मिनट से शुरू होकर शाम 6 बजकर 46 मिनट तक चलने वाला है.

2029 तक आखिरी पूर्ण चंद्रग्रहण लगेगा आज

मंगलवार (3 मार्च) का ग्रहण 2029 तक का आखिरी पूर्ण चंद्रग्रहण लगेगा. इसे देखने का हमारा आखिरी मौका होगा, जब नए साल में एक जनवरी की सुबह नए साल के आगमन के साथ पूर्ण चंद्रग्रहण दिखेगा. 

सूतक काल के कारण बंद रहेंगे मंदिरों के कपाट

सूतक काल के कारण सुबह लगभग 8 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक सभी प्रमुख मंदिरों के पट आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे.  मंगलवार शाम को, चमकीले और पूर्ण चंद्रमा पर एक गहरी छाया पड़नी शुरू हो जाएगी. एक बार जब चंद्रमा पूरी तरह से छाया में डूब जाएगा, तो वह लाल रंग की चमक लेने लगेगा.

चंद्र ग्रहण कब देख सकते हैं? 

चंद्र ग्रहण एक धीमी गति से होने वाली घटना है जिसे घटित होने में कुछ घंटे लगते हैं. इस बार चंद्रमा को पृथ्वी की छाया में प्रवेश करने में 75 मिनट लगेंगे. जिसे आंशिक ग्रहण कहा जाता है. इसके बाद एक घंटे का पूर्ण ग्रहण होगा, जब चंद्रमा लाल हो जाएगा.

फिर अगले 75 मिनट में चंद्रमा छाया से बाहर निकलकर अपनी पूरी चमक पर लौट आएगा. चूंकि पृथ्वी की छाया चंद्रमा की तुलना में बहुत बड़ी होती है, इसलिए पृथ्वी के रात्रि भाग में रहने वाले सभी लोग चंद्र ग्रहण को ठीक एक ही समय पर अनुभव करते हैं.

Published at : 03 Mar 2026 11:43 AM (IST)
UP NEWS LUCKNOW NEWS BIHAR NEWS PATNA NEWS Lunar Eclipse 2026
