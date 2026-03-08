टी-20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल आज अहमदाबाद में खेला जाएगा. जिसमें भारतीय टीम का मुकाबल प्रतिद्वंदी न्यूजीलैंड से होगा. भारतीय टीम की जीत के लिए उत्तराखंड में ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में स्वामी चिदानंद सरस्वती ने ऋषि कुमारों के साथ मिलकर गंगा तट पर हवन-यज्ञ किया. जिसमें भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना की गयी.

इससे पहले भारतीय टीम ने इंग्लैण्ड को कड़े मुकाबले में सेमीफाइनल में हराया था और फाइनल में जगह बनाई. क्रिकेट विशेषज्ञों के मुताबिक फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के जीत के चांस अधिक हैं. जबकि न्यूजीलैंड भी अपनी फील्डिंग और बोलिंग में काफी मजबूत टीम है.

करोड़ों भारतीयों को जीत की उम्मीद

परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि आज एक मौका और अवसर है आज भारत और न्यूजीलैंड बीच में ऐतिहासिक और रोमांचक मुकाबला हो रहा है. तब करोड़ों भारतीयों की आशाएं और उनके सपने भारत टीम की जीत को लेकर होते हैं. क्योंकि खेलेगी टीम और जीतेगा भारत इसलिए हर भारतीय जुड़ा है. तो 140 करोड़ के देश वासियों का साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक यह पूरा मुकाबला है.

शाम को विशेष आरती भी आयोजित

बात देश और राष्ट्र की है तो आज सुबह परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में टीम इंडिया की जीत को लेकर परमार निकेतन परिवार ने ऋषि कुमारों के साथ मिलकर यज्ञ किया और शाम की आरती भी समर्पित होगी, ताकि आध्यात्मिक ऊर्जा भी उनका उत्साह उमंग बढ़ाए रखे, जिससे यह ऐतिहासिक जीत भारत के नाम दर्ज हो.

इसके अलावा भी देश के अलग-अलग इलाकों में भारतीय टीम के लिए प्रार्थना हो रही है. हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी टीम इण्डिया को विजय ट्रॉफी के साथ देखना चाहता है. इस टूर्नामेंट में भारत ने कई अच्छे मैच जीते. अभी भी उसकी समस्या ओपनर अभिषेक शर्मा का न चलना है. फाइनल मैच में वे होंगे या नहीं ये भी देखने वाली बात होगी. इसके अलावा टीम में रिंकू सिंह को भी आज शामिल किया जा सकता है.