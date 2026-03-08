हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Deoria News: 'मुझे सवर्ण होने की मिल रही सजा', BJP नेता अमित सिंह बबलू का राज्यमंत्री विजयलक्ष्मी गौतम पर आरोप

Deoria News In Hindi: अमित सिंह ने कहा कि संविधान में धर्म बदलने की व्यवस्था तो है, लेकिन जाति बदलने की व्यवस्था होती तो मैं भी दलित बन जाता है. यहाँ मामला जनपद की राजनीति में चर्चा में बना हुआ है.

By : संजीत शाही | Updated at : 08 Mar 2026 05:45 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में लार विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पति व बीजेपी नेता अमित सिंह बबलू का राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने गंभीर आरोप लगाया है.  कहा कि जाति भावना की वजह से मेरा उत्पीड़न कर रहीं है. यही नहीं अमित सिंह ने कहा कि संविधान में धर्म बदलने की व्यवस्था तो है, लेकिन जाति बदलने की व्यवस्था होती तो मैं भी दलित बन जाता है. तो हो सकता कि मेरा उत्पीड़न नहीं होता. मुझे सवर्ण होने की सजा मिल रही है, मैं दलित होता तो ऐसा मेरे साथ नहीं होता उत्पीड़न हो रहा है मेरा.

अमित सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार में ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र सलेमपुर से विधायक हैं और मेरा ब्लॉक लार सलेमपुर विधान सभा के अंतर्गत आता है. उनका ही विभाग है ग्राम्य विकास जिस विभाग की वह मंत्री है. इंटेंशन से वह मेरे हर कार्यों की जांच कराती है. इतना ही नहीं मेरे हर कार्यों में अड़ंगा लगाया जाता है. मुझसे मेरे ब्लॉक लार के बेहतर संबंध रखने वाले उन सभी खंड विकास अधिकारियों का मंत्री ट्रांसफर करा देती है। जिसका प्रमाण मेरे पास है. चार वर्षों के कार्यकाल में 9 खंड विकास अधिकारियों का मंत्री के द्वारा ट्रांसफर कर दिया गया है. वह चाहती है विकास कार्य न हो इसलिए ट्रांसफर करा देती है.

अमृत सरोवर पर उठाए सवाल

अमित सिंह ने आगे बताया कि जब 2023 में ब्लॉक क्षेत्र लार ऊकिना ग्राम सभा में मेरे द्वारा कराया जा रहा कार्य अमृत सरोवर के निर्माण को मंत्री जी गलत साबित करते हुए उन्होंने अपने लेटर हेड पर आईजीआरएस कंप्लेन किया. मैंने वह निर्माण कार्य मानक के अनुसार कराया था.

नेताओं की लड़ाई में कार्यकर्ता असमंजस में

अमित सिंह ने आरोप लगाया कि इस लड़ाई में सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी का कार्यकर्ता और वोटर अपने आपको ठगा महसूस करता है. मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के निमंत्रण में नहीं जाती है विरोधी दलों के यहां जाती हैं, जो सपा के कट्टर समर्थक है. वही मंत्री के लेटर हेड पर शासन के पैसों पर कार्य करा रहे है. मेरा द्वारा जो भी आरोप उन पर लगाए गए हैं. उस पर मंत्री को भी बोलना चाहिए. वह भी बोलें अगर मेरे कोई भी आरोप अगर गलत होते है तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास दे दूंगा. मैने तन मन धन से हर तरीके से उनका सहयोग किया है इसलिए वह नहीं बोल पा रही हैं.
उधर जब इस संबंध में जब राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम से बात करना की कोशिश की तो उनके द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया. फ़िलहाल जनपद में बीजेपी के दो नेताओं में कलह का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है.

Published at : 08 Mar 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
UP NEWS BJP Leader Deoria News
