हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'बेटियों को डरने की जरूरत नहीं', अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति के नाम CM योगी की पाती

'बेटियों को डरने की जरूरत नहीं', अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति के नाम CM योगी की पाती

UP News In Hindi: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के नाम चिट्ठी लिखी है. इसमें उन्होंने महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया है. साथ ही कहा है कि बेटियोंं को डरने की जरूरत नहीं है.

By : विवेक राय | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 08 Mar 2026 08:50 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार (8 मार्च) को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर चिट्ठी साझा की है. इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने महिलाओं को संदेश दिया है. सीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की है. सीएम योगी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों सशक्त समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. सरकार आधी आबादी की सुरक्षा, गरिमा एवं आत्मनिर्भरता के प्रति दृढ़ संकल्पित है.

सीएम योगी ने याद कराया 2017 का दौर

सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि 2017 से पहले शाम होते ही घर से बाहर निकलने में बेटियां घबराती थी. स्कूल-कॉलेज तक जाने में डर लगता था. महिलाओं के साथ अपराध आम बात थी, लेकिन आज बेटियां रात की पाली में भी काम कर रही हैं. यह स्पष्ट नीति और साफ नीयत से संभव हुआ है. सीएम ने चिट्ठी में आगे लिखा कि मिशन शक्ति और एंटी रोमियो जैसे अभियानों ने बेटियों के विरुद्ध अपराध करने वालों के मन में डर पैदा किया है. जहां बेटियां सुरक्षित और सम्मानित होती हैं, वहां समाज सतत प्रगति करता है.

कन्या सुमंगला योजना का किया जिक्र

अपनी चिट्ठी में सीएम योगी ने कन्या सुमंगला योजना का भी जिक्र किया. उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटियों के जन्म से शिक्षा तक पग-पग पर साथ है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से गरीब परिवारों के लिए आत्मसम्मान के साथ बेटियों का विवाह संभव हुआ है.

पुष्टाहार योजना के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को बेहतर पोषण देकर आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य में उत्साहवर्धक परिवर्तन सुनिश्चित किया गया है. निराश्रित महिलाओं की पेंशन राशि ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 की गई है.

'छात्राओं के ड्रॉपआउट रेट में भारी कमी'

सीएम ने लिखा कि सरकार के इन्हीं प्रयासों का सुफल है कि आज छात्राओं के ड्रॉपआउट रेट में भारी कमी आई है. मातृ मृत्युदर एवं शिशु मृत्युदर में अभूतपूर्व गिरावट आई है. शिक्षा से रोजगार तक बेटियों को समान अवसर मिल रहे हैं. यूपी की नारी शक्ति आज स्वावलंबन का नया अध्याय रच रही है. स्टार्टअप से उद्यमी क्रेडिट कार्ड तक हर ओर उद्यमिता के अवसर हैं.

सीएम ने आगे लिखा कि प्रदेश के सभी विकास खंडों तक स्वयं सहायता समूहों का विस्तार हुआ है. लगभग ५० हजार बीसी सखियां आत्मविश्वास के साथ हजारों करोड़ के वित्तीय लेनदेन कर रही हैं. लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, स्वास्थ्य सखी, सूर्य सखी न केवल अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही हैं, अपितु प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रही हैं. 

नारी सम्मान को लेकर दिया ये संदेश

उन्होंने लिखा कि नारी का सम्मान समस्त समाज के लिए सर्वोपरि होना चाहिए. स्मरण रहे-जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अर्थात मां एवं मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं. प्रदेश की सम्मानित बेटियों, आपको न किसी से डरने की आवश्यकता है, न छोटे सपने देखने हैं.

सरकार की विभिन्न योजनाएं आपके सपनों की उड़ान को पंख दे रही हैं. आप विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य में केवल सहभागिता तक सीमित न रहें, अपितु अग्रणी भूमिका निभाएं. आखिर में उन्होंने लिखा कि सभी प्रदेशवासियों को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की हृदय से शुभकामनाएं.

ये भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा: जमीन बेचने का झांसा देकर ठगी, पति-पत्नी और बेटे ने लगाया 50 लाख का चूना

और पढ़ें
Published at : 08 Mar 2026 08:50 AM (IST)
Tags :
International Womens Day UP NEWS Yogi Adityanath LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बेटियों को डरने की जरूरत नहीं', अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति के नाम CM योगी की पाती
'बेटियों को डरने की जरूरत नहीं', अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति के नाम CM योगी की पाती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Pilibhit News: पीलीभीत में युवक को जहरीले सांप ने काटा, डिब्बे में बंद कर अस्पताल लेकर पहुंचा छोटा भाई
पीलीभीत में युवक को जहरीले सांप ने काटा, डिब्बे में बंद कर अस्पताल लेकर पहुंचा छोटा भाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर केस कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला, ट्रेन के टॉयलेट में बंद होकर बचाई जान
शंकराचार्य पर केस कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला, ट्रेन के टॉयलेट में बंद होकर बचाई जान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida News: सूरजपुर में निर्माणाधीन मकान से गिरने से 3 साल के मासूम की मौत, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप
सूरजपुर में निर्माणाधीन मकान से गिरने से 3 साल के मासूम की मौत, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: महायुद्ध का 8वां दिन..घुटने पर आए Donald Trump? | Breaking | ABP News
Sansani: Middle East में बढ़ता तनाव | Crime News | Iran- Israerl
Chitra Tripathi: मिडिल ईस्ट में बढ़ा खतरा! ट्रंप का क्या है नया खेल ? | Iran Israel War | Trump
Iran Israel War News: तेहरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी, अमेरिका का बारूद..ईरान पर भारी | War| Trump
Sandeep Chaudhary: वरिष्ठ पत्रकारों ने खोला राज, क्या अमेरिका ट्रंप के नीचे दब गया? | LPG Price Hike
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Israel Attack Iran: 'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
दिल्ली NCR
दिल्ली: 'दरिंदगी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी', उत्तम नगर मर्डर मामले पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
दिल्ली: 'दरिंदगी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी', उत्तम नगर मर्डर मामले पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
स्पोर्ट्स
IND VS NZ FINAL: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में होगी ओपनर्स की जंग, संजू सैमसन और फिन एलन में कौन आगे?
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में होगी ओपनर्स की जंग, संजू सैमसन और फिन एलन में कौन आगे?
बॉलीवुड
अनुराग डोभाल ने की सुसाइड की कोशिश, अली गोनी ने किया रिएक्ट, ट्रोल्स को लगाई लताड़
अनुराग डोभाल ने की सुसाइड की कोशिश, अली गोनी ने किया रिएक्ट, ट्रोल्स को लगाई लताड़
इंडिया
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
इंडिया
स्पेशल कंट्रोल रूम, एडवाइजरी और जहाजों की व्यवस्था... सरकार ने बताया अब तक कितने भारतीयों को जंग के बीच निकाला
कंट्रोल रूम, जहाजों की व्यवस्था... सरकार ने बताया अब तक कितने भारतीयों को जंग के बीच निकाला
हेल्थ
नाखून बता सकते हैं सेहत का राज, आयरन की कमी से लेकर फेफड़ों की बीमारी तक देते हैं ये संकेत
नाखून बता सकते हैं सेहत का राज, आयरन की कमी से लेकर फेफड़ों की बीमारी तक देते हैं ये संकेत
एग्रीकल्चर
घर की बालकनी में उगाएं लाल-लाल चुकंदर, जानें आसान तरीका
घर की बालकनी में उगाएं लाल-लाल चुकंदर, जानें आसान तरीका
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget