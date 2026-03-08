हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP News: ममता बनर्जी के समर्थन में आए सपा MLC आशुतोष सिन्हा, बोले- BJP शासित राज्यों की हालत भी देखिए

UP News: ममता बनर्जी के समर्थन में आए सपा MLC आशुतोष सिन्हा, बोले- BJP शासित राज्यों की हालत भी देखिए

UP News In Hindi: होली मिलन समारोह में समाजवादी पार्टी के स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा कि देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश चल रही है और इसमें समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के साथ खड़ी है.

By : अनिल कुमार | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 08 Mar 2026 03:53 PM (IST)
Preferred Sources

होली मिलन समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने राष्ट्रपति को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कहा कि किसी भी टिप्पणी से पहले बीजेपी शासित राज्यों की हालत को भी देखना चाहिए और सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी की बात सुनकर टिप्पणी करना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति हमारे लिए गरिमा का विषय हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब मतदाता अपनी सरकार चुना करते थे, जबकि अब जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि सरकार ही यह तय करने लगी है कि मतदाता कौन होगा. 

देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की चल रही साजिश

आशुतोष का आरोप है कि देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश चल रही है और इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के साथ खड़ी है. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को हटाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महोदय स्वयं कुछ नहीं करतीं, बल्कि जो भी आदेश प्रधानमंत्री कार्यालय से आता है उसी के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपालों को हटाने और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाकर उन्हें राज्यसभा भेजने जैसी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि देश और प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जा रही है. उनके अनुसार देश में एक तरह से अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बन रही है और इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी संघर्ष करती रहेगी. 

कर्नाटक में 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया देखने पर बैन लगाने के सवाल पर आशुतोष सिन्हा ने कहा कि उन्हें उस आदेश की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि सोशल मीडिया के उपयोग का भी एक निश्चित समय होना चाहिए. आजकल बच्चे अत्यधिक समय सोशल मीडिया पर बिताने लगे हैं, जिसके कारण वे कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक समस्याओं का शिकार हो रहे हैं और डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं. 

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी सरकार ने अपने घुटने टेक दिए हैं

ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध तथा उसमें फंसे भारतीयों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सरकार जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घुटने टेकने का काम कर रही है वह चिंता का विषय है, क्योंकि क्या खरीदना है और कितना खरीदना है, यह भी अब दूसरे तय करने लगे हैं. संसद में इस विषय पर जब चर्चा हुई तो संबंधित मंत्री ने कहा कि भारत ने अपने लोगों को इजरायल, ईरान और अन्य देशों में भेजा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का मानना है कि लोगों को विदेश भेजने के बजाय देश के भीतर ही पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा किए जाने चाहिए, ताकि युवाओं को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े. 

आशुतोष सिन्हा ने कहा कि सरकार लोगों को रोजगार देने के बजाय उन्हें बाहर काम करने के लिए भेज रही है, जो उचित नहीं है. वहीं उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के विमान से धुआं निकलने की घटना पर आशुतोष सिन्हा ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य सदन के नेता हैं और इस प्रकार की घटना चाहे किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के साथ हुई हो, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह कोई साजिश तो नहीं है और यदि जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

Published at : 08 Mar 2026 03:53 PM (IST)
पर्सनल कार्नर

