धर्म बदलकर रचाई शादी, फिर किया ब्लैकमेल, सुल्तानपुर पुलिस ने दुल्हन समेत 4 को किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर पुलिस ने झांसा देकर शादी करने के बाद अवैध वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने पीड़ित दूल्हे पक्ष की शिकायत पर तीन महिलाओं समेत 4 को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है. बताया जा रहा है कि जिस युवती ने धर्म बदलकर शादी की, उसका पहले ही विवाह हो चुका है और उसके पति और तीन बच्चे भी हैं.

दरअसल राजस्थान के करौली जिले के रहने वाले जगदीश ने अपने बेटे रोहिताश का विवाह देवरिया जिले के रहने वाली सुमन नाम की युवती से विवाह करने देवरिया पहुंचे हुए थे. विवाह के बाद मंगलवार को जगदीश अपने बेटे रोहिताश और बहू सुमन और उसकी सहेली शशि को लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से वापस राजस्थान लौट रहे थे.

दुल्हन ने दी फर्जी केस में फंसाने की धमकी

इसी दौरान दुल्हन सुमन ने माइल स्टोन 110 पर गाड़ी रुकवा दी, जिसके बाद सुमन और शशि ने 64000 रुपयों की डिमांड शुरू कर दी. जगदीश ने पैसे देने से मना किया तो इन लोगों ने अपने अन्य साथियों को बुला लिया और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगी. इसके बाद जब जगदीश को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने तत्काल धनपतगंज पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की तो जो सच्चाई पता लगी वो चौकाने वाली थी.

धर्म और जाति बदलकर बनाती थी शिकार

पुलिस की माने तो रोहिताश से जिस सुमन नाम की युवती का विवाह हुआ था, उसका असली नाम मुस्कान है. उसका निकाह पहले ही परवेज नाम के युवक से हो चुका है और उसके तीन बच्चे भी हैं. पुलिस की माने तो इनका एक गिरोह है जो भोले भाले लोगों को फंसाकर अपना धर्म जाति छिपाकर विवाह करता. इसके बाद दूल्हे पक्ष से अवैध वसूली करते हैं.

पुलिस ने दुल्हन सहित 4 को किया गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में मुस्कान उसकी सहेली शशि, रानी निशा और सहयोगी सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में दबिश दी जा रही है. पुलिस ने बताया कि ये सभी देवरिया जिले के रहने वाले हैं. फिलहाल पकड़े गए आरोपियों के पास से दिल्ली पक्ष द्वारा दिए गए जेवरात बरामद कर पुलिस विधिक कार्रवाई में जुट गई है.