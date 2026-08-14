चमोली टनल हादसे का निरीक्षण करने जा रहे BJP सांसद अनिल बलूनी की गाड़ी पर गिरा पत्थर

उत्तराखंड स्थित चमोली में टनल हादसे के प्रभावितों से मिलने जा रहे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की कार हादसे का शिकार हो गई. देवप्रयाग से पहले तोता घाटी में पहाड़ से अचानक बड़ा बोल्डर गिरकर सांसद के वाहन के पास आ गया, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई. हालांकि, हादसे में अनिल बलूनी बाल-बाल बच गए.

वह सड़क मार्ग से पीपलकोटी होते हुए चमोली टनल हादसे के घटनास्थल और प्रभावित लोगों से मिलने जा रहे थे. हादसे के बाद सांसद दूसरी गाड़ी से चमोली के लिए रवाना हो गए.

बता दें चमोली टनल में हुए हादसे में कुल 28 मजदूर दबे थे जिसमे से 25 मजदूर निकाल लिए गए है जिसमे 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है 18 मजदूर जिला अस्पताल में भर्ती है. फिलहाल तीन मजदूर अभी भी लापता है जिनकी तलाश जारी है. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लगी है उम्मीद है जल्द ही लापता मज़दूरों को भी ढूँढ लिया जाएगा.