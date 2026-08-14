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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचमोली टनल हादसे का निरीक्षण करने जा रहे BJP सांसद अनिल बलूनी की गाड़ी पर गिरा पत्थर

चमोली टनल हादसे का निरीक्षण करने जा रहे BJP सांसद अनिल बलूनी की गाड़ी पर गिरा पत्थर

बीजेपी सांसद अनिल बलूनी चमोली हादसे के रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण करने जा रहे थे. इस दौरान उनकी गाड़ी पर पत्थर गिर गया था.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 14 Aug 2026 04:03 PM (IST)
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उत्तराखंड स्थित चमोली में टनल हादसे के प्रभावितों से मिलने जा रहे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की कार हादसे का शिकार हो गई.  देवप्रयाग से पहले तोता घाटी में पहाड़ से अचानक बड़ा बोल्डर गिरकर सांसद के वाहन के पास आ गया, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई. हालांकि, हादसे में अनिल बलूनी बाल-बाल बच गए. 

वह सड़क मार्ग से पीपलकोटी होते हुए चमोली टनल हादसे के घटनास्थल और प्रभावित लोगों से मिलने जा रहे थे. हादसे के बाद सांसद दूसरी गाड़ी से चमोली के लिए रवाना हो गए.

बता दें चमोली टनल में हुए हादसे में कुल 28 मजदूर दबे थे जिसमे से 25 मजदूर निकाल लिए गए है जिसमे 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है 18 मजदूर जिला अस्पताल में भर्ती है. फिलहाल तीन मजदूर अभी भी लापता है जिनकी तलाश जारी है.  एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लगी है उम्मीद है जल्द ही लापता मज़दूरों को भी ढूँढ लिया जाएगा.

Published at : 14 Aug 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
Chamoli News Anil Baluni UTTARAKHAND NEWS
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