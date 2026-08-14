'लखनऊ वालों से सीखी ऐसी भाषा..', BJP MLA की अभद्र भाषा पर अखिलेश ने कसा तंज

इटावा सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी की विधायक सरिता भदौरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो फ़रियाद करने आए कुछ लोगों को हड़काते हुए दिखाई दे रही है. इस वीडियो को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा और कहा कि लगता है कि वो लखनऊ वालों से प्रभावित होकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है.

सपा अध्यक्ष ने कसा तंज

अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक पर बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया का वीडियो शेयर करते हुए कहा- 'लगता है भाजपा की विधायक जी अपने लखनऊवालों की वाचन-भाषण शैली से प्रभावित होकर अपने क्षेत्र की जनता से इतनी ‘कुसंस्कृत’ भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं. लगता है उन्होंने जनता को ANI का पत्रकार समझ लिया है.

वैसे सच तो ये है कि जनाक्रोश देखकर वो समझ गईं हैं कि वो दुबारा कभी नहीं आएंगी और निकट भविष्य में बुलडोज़र उनकी काली कमाई से बने अवैध निर्माणों की प्रतीक्षा करेगा. ये नक़्शा पास न करवा पाने की भी खीझ है.

इतने बड़े अतिथि को बुलाकर ये तो उल्टा फँस गईं हैं, ‘नक़्शेबाज़ी’ के चक्कर में मामला इतना हाई लाइट हो गया है कि अब तो भ्रष्ट से भ्रष्ट अधिकारी भी इनका ‘नक़्शा’ पास नहीं करेगा.'

सरिता भदौरिया पर सपा ने लगाए आरोप

दरअसल बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक कुछ लोगों से बात करते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर ती दिखाई दे रही है. सपा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इसे वीडियो को शेयर किया और कहा-

'भाजपा विधायक सरिता भदोरिया जी से जब ग्रामीणों ने गांव के विकास के संदर्भ में सवाल किया, तो वे आपा खो बैठीं और सवाल करने वालों को ही अपशब्द कहने लगीं. भाजपा सरकार में भाजपाई जनप्रतिनिधियों की कोई जवाब देही, जिम्मेदारी जनता के प्ति नहीं है, जिसके कारण विकास और सामाजिक न्याय अधूरा है, बल्कि भ्रष्टाचार और अपराध भाजपाई जनप्रतिनिधियों के संरक्षण और साझेदारी में चरम पर चल रहा है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश दशकों पीछे जा चुका है. अतः इस व्यवस्था को बदलने के लिए सत्ता परिवर्तन की महती आवश्यकता है.'

सपा के प्रदेश सचिव गोपाल यादव ने कहा की इटावा की भाजपा की विधायक सभी की विधायक हैं कोई भी चाय कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो वह अपनी बात और अपनी फरियाद लेकर जा सकता है लेकिन, विधायक सदर इटावा सरिता भदौरिया को संयम रखना चाहिए.

बीजेपी विधायक ने दी वायरल वीडियो पर सफाई

इस पूरे विवाद पर सरिता भदौरिया ने भी सफ़ाई दी है. उन्होंने कहा कि सपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए जब उनकी सरकार थी तब महिलाओं की कौन सी इज्जत होती थी. हम महिला विधायक हैं तो हमें समाजवादी पार्टी टारगेट कर रही है यह सब एक सूची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है.

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