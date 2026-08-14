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लखनऊ में पत्नी ने की पति हत्या, सिर पर तवे से किए तबाड़-तोड़ वार

Lucknow Husband Murder: लखनऊ में पत्नी पर पति की तवे से पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है. मृतक की मां ने पत्नी पर कई गंभीर लगाते हुए छह नामजद लोगों पर शिकायत दर्ज कराई है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 14 Aug 2026 02:22 PM (IST)
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लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में घरेलू विवाद के बाद पत्नी ने पति पर तवे के कई बार हमला किया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया. ये घटना गुरुवार शाम की है. गंभीर रूप से घायल ऑटो चालक आशीष सोनी उर्फ शनि (40) को पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पीजीआई क्षेत्र के कल्ली पश्चिम निवासी आशीष काफी समय से पत्नी तपस्या से अलग रहता था गुरुवार की शाम को वो अपनी पाँच साल की बेटी से मिलने जानकीपुरम स्थित पत्नी तपस्या के घर पहुंचा था. इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर तपस्या ने रसोई में रखे तवे से आशीष के सिर पर कई वार कर दिए. सिर में गंभीर चोट लगने से वह जमीन पर गिर पड़ा. 

मां ने पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप

घटना के बाद तपस्या की बहन ने जानकीपुरम पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और घायल आशीष को ट्रॉमा सेंटर ले गई. यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की मां मिथलेश ने पुलिस को दी तहरीर में बहू तपस्या समेत छह लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी आशीष के साथ मारपीट की जा चुकी थी और उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी. 

पुलिस ने मृतक की मां की तहरीर पर पत्नी तपस्या, आशू, प्रियंका, गोलू, शिवम और उसके जीजा को नामजद करते हुए कार्रवाई की मांग की है. मां ने कहा कि आशीष गुरुवार सुबह करीब 6 बजे ई-रिक्शा लेकर कमाने के लिए निकला था. बाद में जानकीपुरम थाने से परिवार को उसकी मौत की सूचना मिली. उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे और उसका ई-रिक्शा भी पत्नी के घर पर मिला. 

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2013 में हुई थी लव मैरिज

परिजनों के अनुसार, आशीष और तपस्या ने साल 2013 में लव मैरिज की थी. शादी के बाद से ही दोनों के बीच विवाद रहता था. दोनों की एक बेटी है. बेटी के जन्म के बाद विवाद और बढ़ गया, जिसके बाद तपस्या बेटी और अपनी बहन के साथ जानकीपुरम में रहने लगी. विवाद के बावजूद आशीष अपनी बेटी से मिलने अक्सर जाता था. 

जानकीपुरम इंस्पेक्टर के मुताबिक, पूछताछ में तपस्या ने पुलिस को बताया कि उसका आशीष से तलाक हो चुका था और इसके बावजूद आशीष अक्सर उसके घर आकर विवाद करता था. हालांकि, आशीष की मां ने तलाक की बात से इनकार किया है. उनका कहना है कि बेटे ने उन्हें कभी तलाक होने की जानकारी नहीं दी थी. 

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 14 Aug 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
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