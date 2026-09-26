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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड‘गजनवी’ वाले बयान पर एसटी हसन का पलटवार, 'आज भी कुछ गजनवी पैदा हो गए'

‘गजनवी’ वाले बयान पर एसटी हसन का पलटवार, 'आज भी कुछ गजनवी पैदा हो गए'

सीएम योगी के महमूद गजनवी के बयान पर सपा के पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन ने प्रतिक्रिया देते कहा कि ऐसे मामलों में धर्म का तड़का नहीं लगाना चाहिए. उन्होंने राममंदिर चोरी पर बीजेपी को घेरा.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 26 Sep 2026 11:40 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से पूर्व सांसद और सपा नेता डॉक्टर एसटी हसन ने मुख्यमंत्री के गजनवी हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति को कम करने आए थे वाले बयान पर बोलते हुए कहा कि इसमें धर्म का तड़का ना लगाए तो ही ठीक है. 

डॉ एस टी हसन ने जुबानी हमला करते हुए कहा कि जिस तरह गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा लूटा और चंदा चोरी किया था और ले गया था. उसी तरह आज फिर कुछ गजनवी पैदा हो गए हैं जो श्री राम के मंदिर का चंदा चोरी कर रहे हैं. उनमें और इनमें कोई खास फर्क तो है नहीं. 

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सपा की रथयात्रा से बीजेपी डरी 

रायबरेली से सपा के रथ यात्रा की शुरुआत पर बीजेपी के हमले पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन गठबंधन में फूट नहीं डाल पाएंगे, गठबंधन में प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और सपा के गढ़ में कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसको भी फायदा होगा और समाजवादी का कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसे भी फायदा होगा. रायबरेली में सपा की रथयात्रा में जबरदस्त शुरुआत हुई है. इसलिए ये लोग डर गए गये हैं. एसटी हसन ने कहा कि ये अभी शुरुआत है अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है. 

चुनाव आयुक्त की होगी जांच 

CEC को लेकर सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि कांग्रेस (इंडिया गठबंधन) की सरकार आई तो दोषी जेल जायेंगे और जिसके इशारे पर घपला हुआ है वो भी जेल जायेंगे. चुनाव आयुक्त को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त की जगह जेल में होनी चाहिए. 

बीजेपी पर बंटवारे का आरोप 

ओमप्रकाश राजभर और RLD के प्रदेश बांटने को लेकर डॉ एसटी हसन बोले बीजेपी के अंदर आदत है बांटने की, पहले धर्मो में बांट दिया फिर जातियों में बांट दिया, कोई भी काम इनका ऐसा नहीं होता जो जातियों से उठकर किया हो, अब प्रदेश को भी बांट रहे हैं और देश को भी बांट देंगे. इन्हें सिर्फ सत्ता और उसका लाभ चाहिए.  देश और आने वाली नस्लों को नुकसान होगा भाजपा को इससे कोई मतलब नहीं है.

यह भी पढ़ें: गाजियाबाद में मां-बेटी की संदिग्ध मौत, एक ही फंदे पर लटके मिले शव

About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 26 Sep 2026 11:40 AM (IST)
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