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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर CEO इंटरव्यू में पूछे गए खराब सवाल, अवधेश प्रसाद का बयान

राम मंदिर CEO इंटरव्यू में पूछे गए खराब सवाल, अवधेश प्रसाद का बयान

Awadhesh Prasad: सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के इंटरव्यू में पूछे गए सवालों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इन सवालों को संविधान की मंशा के विरुद्ध बताया.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 12 Aug 2026 01:27 PM (IST)
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राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं. जिसमें उम्मीदवारों के खानपान से लेकर जनेऊ और चोटी रखने जैसे सवाल पूछे गए हैं, जिस पर अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं वो संविधान की मंशा के विपरीत है.  

अवधेश प्रसाद ने सवालों को बताया गलत

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि "राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ को लेकर जो इंटरव्यू हुए हैं वो बिल्कुल गलत हैं और जो सवाल पूछे गए हैं वो भी अच्छे नहीं है. हमारे देश में तरह-तरह के लोग हैं. तरह-तरह का पहनावा और बोली भाषा है और अनेकता में एकता का सूत्र हैं. इस तरह का सवाल इंटरव्यू में करना संविधान की मंशा के विपरीत सवाल है."  

बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट सीईओ के लिए इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों की जानकारी सामने आई है. बताया जा रहा है कि चयन समिति ने आवेदकों से इंटरव्यू में निजी सवाल किए. जिनमें उनसे पूछा गया कि क्या आप शिखा रखते हैं, जनेऊ पहनते है या नॉनवेज खाते हैं या नहीं? 

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सूत्रों के मुताबिक आवेदकों से पूछा गया कि उनकी भगवान राम में आस्था है या नहीं, वो शाकाहारी भोजन करते हैं या नहीं, शराब का सेवन तो नहीं करते. इसके अलावा उनसे हिन्दू रीति रिवाजों और धर्म से जुड़े भी सवाल किए गए. उनसे पूछा गया कि क्या वो धार्मिक नियमों के मुताबिक वस्त्र धारण करने में सहज होंगे या नहीं. 

अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए 5200 आवेदन आए थे. जिसमें से 18 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. मंगलवार से शॉर्टलिस्ट किए आवेदकों के इंटरव्यू हो रहे हैं. कल दस आवेदकों के इंटरव्यू है. बाकी बचे आवेदकों के आज  12 अगस्त को इंटरव्यू होंगे. ये इंटरव्यू तीन सदस्यों की चयन समिति कर रही है जो तीन लोगों का पैनल तैयार करेगी, जिनमें से कोई एक ट्रस्ट का सीईओ बनेगा.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 12 Aug 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Awadhesh Prasad RAM MANDIR Ayodhya NEWS
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