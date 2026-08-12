यूपी चुनाव से पहले BJP ने आकाश आनंद को दी नसीहत! कहा- 'पढ़ने की जरूरत'

बहुजन समाज पार्टी (BSP) के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के योगी सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर लगाए गए आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा पलटवार किया है. बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने कहा कि आकाश आनंद को अभी और पढ़ने-समझने की जरुरत है. कानून राज के कारण ही जनता ने दो बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाई है और तीसरी बार बनाने के लिए तैयार है.

बसपा नेता आकाश आनंद ने सोमवार को हाथरस में हुई जनसभा में प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए एनकाउंटर और क़ानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है. उन्होंने कहा कि आकाश आनंद को अभी प्रदेश की जमीन की राजनीति और सरकार के कामकाज को समझने की जरूरत है.

आकाश आनंद के बयान पर पलटवार

उत्तर प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भरोसा है यही वजह है कि जनता ने लगातार दो बार भाजपा की सरकार बनाई है और पार्टी तीसरी बार भी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा कि योगी सरकार का मूल मंत्र सुशासन और कानून का राज है.

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भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश में अपराध और संगठित माफिया के खिलाफ अभियान चला कर उन्हें खत्म करने और यूपी से भागने का काम किया है. सरकार ऐसे लोगों के हौसले तोड़ने का काम किया है जिन्होंने प्रदेश में भय और डर का माहौल बना रखा था. सरकार की सख्ती का असर जमीन पर दिखाई दे रहा है.

कानून-व्यवस्था को देखकर आ रहा निवेश

आलोक अवस्थी ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था बेहतर होने के कारण देश-विदेश की कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं. निवेश बढ़ने से रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ा है.

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