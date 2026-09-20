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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराहुल गांधी के मिमिक्री वाले वीडियो पर सपा नेता बोले, 'किसी की मां का अपमान...'

राहुल गांधी के मिमिक्री वाले वीडियो पर सपा नेता बोले, 'किसी की मां का अपमान...'

पीएम मोदी की मिमिक्री विवाद पर सपा राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि राजनीतिक मतभेद अलग हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद की गरिमा और हर मां का सम्मान होना चाहिए.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 20 Sep 2026 04:16 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री को लेकर उठे विवाद पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद अरशद खान ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद की गरिमा और हर व्यक्ति की मां का सम्मान होना चाहिए.

मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि चाहे कोई आम नागरिक हो या सांसद-विधायक, सभी का सम्मान और गरिमा है. किसी की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहने का अधिकार किसी को नहीं है. उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी निंदनीय है, चाहे वह किसी भी व्यक्ति की ओर से की गई हो.

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‘प्रधानमंत्री का पद सम्मानित है’

सपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री का पद देश में एक सम्मानित संवैधानिक पद है. उन्होंने कहा, “हमारे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन वह देश के प्रधानमंत्री हैं.” उनके मुताबिक राजनीतिक विरोध के बावजूद संवैधानिक पद की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए. यह बयान ऐसे समय आया है जब इंदौर में राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के दौरान कॉमेडियन पुलकित मणि की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ है. वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं. 

मां के सम्मान पर कही बड़ी बात

अरशद खान ने कहा कि मां चाहे उनकी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सभी माताओं का सम्मान होना चाहिए. उन्होंने कहा कि मां के नाम पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार नहीं की जा सकती.

राजनीतिक मतभेदों में मर्यादा की अपील

सपा नेता ने कहा कि राजनीति में विचारों और नीतियों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत सम्मान और मर्यादा बनाए रखना जरूरी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की आलोचना करते समय उसके परिवार या मां को निशाना बनाना उचित नहीं है. इंदौर के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. बीजेपी नेताओं ने मिमिक्री और उसमें प्रधानमंत्री की मां के संदर्भ को लेकर आपत्ति जताई है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 20 Sep 2026 04:12 PM (IST)
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