राहुल गांधी के मिमिक्री वाले वीडियो पर सपा नेता बोले, 'किसी की मां का अपमान...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री को लेकर उठे विवाद पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद अरशद खान ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद की गरिमा और हर व्यक्ति की मां का सम्मान होना चाहिए.

मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि चाहे कोई आम नागरिक हो या सांसद-विधायक, सभी का सम्मान और गरिमा है. किसी की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहने का अधिकार किसी को नहीं है. उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी निंदनीय है, चाहे वह किसी भी व्यक्ति की ओर से की गई हो.

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‘प्रधानमंत्री का पद सम्मानित है’

सपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री का पद देश में एक सम्मानित संवैधानिक पद है. उन्होंने कहा, “हमारे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन वह देश के प्रधानमंत्री हैं.” उनके मुताबिक राजनीतिक विरोध के बावजूद संवैधानिक पद की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए. यह बयान ऐसे समय आया है जब इंदौर में राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के दौरान कॉमेडियन पुलकित मणि की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ है. वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं.

दिल्ली: सपा राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद अरशद खान ने राहुल गांधी के मंच पर PM मोदी की मिमिक्री पर कहा, "किसी की भी मां के खिलाफ किसी को भी एक शब्द बोलने का अधिकार नहीं है। किसी को भी किसी की मां का अपमान करने का अधिकार नहीं है। यह निंदनीय है, चाहे कोई भी कर रहा हो। प्रधानमंत्री का पद… pic.twitter.com/fUu6QX6DZg — IANS Hindi (@IANSKhabar) September 20, 2026

मां के सम्मान पर कही बड़ी बात

अरशद खान ने कहा कि मां चाहे उनकी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सभी माताओं का सम्मान होना चाहिए. उन्होंने कहा कि मां के नाम पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार नहीं की जा सकती.

राजनीतिक मतभेदों में मर्यादा की अपील

सपा नेता ने कहा कि राजनीति में विचारों और नीतियों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत सम्मान और मर्यादा बनाए रखना जरूरी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की आलोचना करते समय उसके परिवार या मां को निशाना बनाना उचित नहीं है. इंदौर के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. बीजेपी नेताओं ने मिमिक्री और उसमें प्रधानमंत्री की मां के संदर्भ को लेकर आपत्ति जताई है.

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