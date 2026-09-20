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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसंदीप और सौरभ की शादी: कल्याण सिंह के परिवार इन VVIP को भेज रहा न्योता, देखें लिस्ट

संदीप और सौरभ की शादी: कल्याण सिंह के परिवार इन VVIP को भेज रहा न्योता, देखें लिस्ट

उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री स्व. कल्याण सिंह के परिवार में जल्द ही शहनाई बजने वाली है, जिसमें बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह तथा उनके अनुज सौरभ सिंह वर्मा की सगाई और विवाह होने वाला है.

Written By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ |  Updated at : 20 Sep 2026 08:47 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की सियासत के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री स्व. कल्याण सिंह (बाबूजी) के राजनीतिक परिवार में जल्द ही शहनाई बजने वाली है. प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह तथा उनके अनुज सौरभ सिंह वर्मा परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं. भव्य सगाई और विवाह कार्यक्रमों की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसमें केंद्र और राज्य के शीर्ष नेतृत्व का जमावड़ा देखने को मिलेगा.

अलीगढ़ के प्रसिद्धराजनीतिक घराने में इस समय जश्न का माहौल है. भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री राजवीर सिंह (राजू भैया) और पूर्व विधायक प्रेमलता वर्मा के घर दोहरी खुशियां आई हैं. उनके दोनों बेटों यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह तथा अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा (युवा मोर्चा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ सिंह वर्मा की सगाई एवं विवाह की तिथियां तय हो चुकी हैं.

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'राज पैलेस' में दोनों भाइयों का सगाई समारोह आयोजित

14 नवंबर को अतरौली-अलीगढ़ मार्ग स्थित पारिवारिक आवास और ऐतिहासिक 'राज पैलेस' में दोनों भाइयों का सगाई समारोह आयोजित किया जाएगा. इस आयोजन के लिए राज पैलेस की भव्यता को निखारने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है. महलनुमा परिसर में रंग-रोगन, साज-सज्जा, मरम्मत और अतिथियों के ठहरने की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है.पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, बाबूजी कल्याण सिंह की धर्मपत्नी रामवती देवी अपने दोनों पोतों को दूल्हा बनते देखने के लिए बेहद उत्सुक और प्रसन्न हैं. अतरौली और अलीगढ़ क्षेत्र के आम लोगों के बीच भी अपने लोकप्रिय नेता के घर आ रहे इस मंगल अवसर को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है.

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अलीगढ़ में वीआईपी का हुजूम और विशाल जन-भोज

सगाई कार्यक्रम की तैयारियों की कमान खुद राजवीर सिंह और प्रेमलता वर्मा ने संभाल रखी है. 14 नवंबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में देश और प्रदेश के कई वरिष्ठ राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और उद्योगपतियों के पहुंचने की संभावना है. वीआईपी मेहमानों, केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दूरभाष एवं व्यक्तिगत रूप से आमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं.

कल्याण सिंह के समय से ही उनके परिवार का आम जनता से गहरा जुड़ाव रहा है. इसी परंपरा को निभाते हुए सगाई के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों के लिए एक विशाल प्रीतिभोज की व्यवस्था की जा रही है.वहीं वीआईपी आगमन को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस महकमा भी यातायात तथा सुरक्षा ढाँचे को व्यवस्थित करने में जुट गया है.

 राजधानी दिल्ली में शाही अंदाज में संपन्न होगी शादी

सगाई के बाद दोनों भाइयों का विवाह समारोह देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम की संभावित तिथि  जिसमे सगाई (मंगनी) 14 नवंबर  राज पैलेस, अलीगढ़  में होगी व विवाह समारोह कार्यक्रम 27 नवंबर (संभावित) फाइव स्टार होटल, नई दिल्ली में होगाभव्य रिसेप्शन शादी के 2-3 दिन बाद  लखनऊ एवं नई दिल्ली  में होने की संभावना हैसूत्रों के मुताबिक, 27 नवंबर को दिल्ली के एक प्रतिष्ठित फाइव स्टार होटल में विवाह की रस्में पूरी की जाएंगी. शुभ मुहूर्त और मेहमानों की सुविधा के अनुसार तारीख में एक दिन का फेरबदल संभव है, लेकिन तैयारियां 27 नवंबर को ध्यान में रखकर ही की जा रही हैं.

राजनीतिक दिग्गजों का लगेगा मेलाm पीएम मोदी को न्योता

स्व. कल्याण सिंह का भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार में क्या कद था, यह किसी से छिपा नहीं है. राम मंदिर आंदोलन के शलाका पुरुष रहे कल्याण सिंह के परिवार के इस मांगलिक कार्य में देश का शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व शिरकत करेगा. शादी समारोह और उसके बाद आयोजित होने वाले स्वागत समारोह (रिसेप्शन) में निम्नलिखित हस्तियों के शामिल होने की पूरी उम्मीद है, जिसमे केंद्रीय नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान व यूपी स

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री (केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक), उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन के पदाधिकारी एवं मंत्रिमंडल के सदस्य सहित अन्य राज्यों के दिग्गज व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल व अन्य नेताओं के पहुचने की उम्मीदें है.

विवाह संपन्न होने के दो से तीन दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बेहद भव्य रिसेप्शन (प्रीतिभोज) का आयोजन किया जाएगा. लखनऊ रिसेप्शन में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ नौकरशाहों, न्यायिक जगत की हस्तियों और राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, लुटियंस दिल्ली में सक्रिय केंद्रीय नेताओं, सांसदों और राष्ट्रीय स्तर के VIPs के लिए दिल्ली में भी एक पृथक रिसेप्शन आयोजित किए जाने की चर्चा जोर-शोर से चल रही है.

 कल्याण सिंह की विरासत को आगे बढ़ा रहे संदीप और सौरभ

इस विवाह का राजनीतिक और सामाजिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि दोनों भाई अपने दादा कल्याण सिंह की राजनीतिक व सामाजिक विरासत को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं. संदीप सिंह अलीगढ़ की अतरौली विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का अहम दायित्व संभाल रहे हैं. युवा और सौम्य छवि के नेता के रूप में उन्होंने प्रशासनिक हलकों और जनता में अपनी अलग पहचान बनाई है.

सौरभ सिंह  सांगठनिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हुए अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं. वे समाज सेवा और युवाओं को जोड़ने के अभियानों में निरंतर प्रयासरत रहते हैं. अतरौली और अलीगढ़ क्षेत्र के निवासियों का कहना है कि 'बाबूजी' के जाने के बाद परिवार में यह पहला इतना बड़ा और दोहरा मांगलिक अवसर आया है. अतरौली स्थित उनके पैतृक आवास से लेकर अलीगढ़ के राज पैलेस तक उत्सव की लहर है. स्थानीय कार्यकर्ताओं ने अभी से ही स्वागत द्वार बनाने और तैयारियों में हाथ बटाना शुरू कर दिया है.

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Published at : 20 Sep 2026 08:47 AM (IST)
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