उत्तर प्रदेश के महोबा में पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद की पत्नी ने भगवान श्रीराम को लेकर ऐसा बयान दिया, जिस पर सियासी माहौल गर्म हो गया है. सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती पर कबरई में सपा का मजदूर सम्मेलन आयोजित किया गया था. इसी दौरान सपा के प्रबल दावेदार पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद की पत्नी हीरा देवी ने 'हवा में उड़ राम' नारे का जिक्र किया, जिस पर बीजेपी ने कड़ी नाराजगी जताई है.

खबर के मुताबिक महोबा जिले के कबरई में समाजवादी पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती के अवसर पर मजदूर सम्मेलन और PDA चौपाल का आयोजन किया गया था. इसी कार्यक्रम में सदर विधानसभा सीट से सपा के प्रबल दावेदार पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद और उनकी पत्नी हीरा देवी शामिल हुए थी.

भगवान राम पर विवादित टिप्पणी

इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हीरा देवी ने भगवान श्रीराम को लेकर एक टिप्पणी की. उन्होंने लोगों के संबोधित करते हुए कहा- 'मिले मुलायम-कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्रीराम' नारे का जिक्र किया. इसके बाद उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसको लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है.

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बीजेपी ने बयान पर जताई आपत्ति

बीजेपी नेता नीरज रावत ने हीरा देवी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे स्तरहीन और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया. उन्होंने कहा कि एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अयोध्या जाकर भगवान श्रीराम की पूजा करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी से जुड़ी नेता इस तरह की टिप्पणी कर रही हैं. उन्होंने कहा कि महोबा की जनता इस बयान को स्वीकार नहीं करेगी.

वहीं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शोभालाल यादव ने हीरा देवी के बयान से किनारा कर लिया है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है. हीरा देवी ने बीएसपी शासनकाल के पुराने नारे का जिक्र किया है लेकिन, इस तरह की टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं था. उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेताओं को समाजवादी विचारधारा और सिद्धांतों के अनुरूप बयान देना चाहिए. इस बयान के बाद जिले में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं.