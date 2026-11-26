उत्तर प्रदेश में ठंड का असर बढ़ने लगा है. सर्दी बढ़ने के साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम शुष्क हो गया है और कोहरा भी देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह के समय धुंध और कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है. ठंडी पुरवइया हवाएं चलने की वजह से जिन में सर्दी का एहसास हो रहा है.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज 26 नवंबर को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं. इसके साथ ही सुबह के समय कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा रहने का अनुमान जताया है. लेकिन, दिन में धूप निकलेगी और मौसम साफ़ हो जाएगा. 1 दिसंबर तक प्रदेश में कही कोई बारिश के आसार नहीं है.

लखनऊ में भी सुबह छाई धुंध

बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात का असर यूपी में पूरी तरह खत्म हो गया है. जिसके बाद अब प्रदेश में पुरवाई और उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिससे सर्दी बढ़ गई हैं. राजधानी लखनऊ में आज सुबह के समय हल्की धुंध का असर देखने को मिलेगा लेकिन, दिन चढ़ने के साथ मौसम कोहरा छंटेगा और गुनगुनी धूप निकलेगी. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान हैं.

दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ और बागपत में भी आज सुबह के समय छिछला कोहरा छाया रह सकता हैं. लेकिन, दिन में धूप निकलेगी. इन जिलों में ठंड के साथ वायु प्रदूषण भी एक समस्या बना हुआ हैं. यहां की हवा इन दिनों ख़राब श्रेणी में बनी हुई हैं. वहीं प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ और बलिया में भी सुबह के समय कोहरे का असर बना हुआ हैं.

बीते 24 घंटों में हरदोई प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा है. इसके अलावा मुज़फ़्फ़रनगर, कानपुर, इटावा और मेरठ में भी न्यूनतम तापमान 9-10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. जबकि झांसी में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, मौसम विभाग ने अगले सात दिनों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव आने का अनुमान नहीं जताया है. अगले एक हफ्ते प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहेगा.

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