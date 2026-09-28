Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा इन्हें भेजेगी विधान परिषद, अखिलेश ने किया MLC उम्मीदवारों के नाम का ऐलान

सपा इन्हें भेजेगी विधान परिषद, अखिलेश ने किया MLC उम्मीदवारों के नाम का ऐलान

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा के एमएलसी उम्मीदवारों के नामों को ऐलान कर दिया है. अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन दिए जाने की अपील की है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 28 Sep 2026 02:18 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने एमएलसी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. सोमवार को लखनऊ में बुलाई सपा की बैठक में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन उम्मीदवारों के नामों की जानकारी दी और सपा उम्मीदवारों के लिए समर्थन की मांग की. अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की सरकार बनने पर शिक्षकों के लिए काम किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने शिक्षामित्रों का भी भरोसा दिलाया. 

सपा मुखिया ने बताए उम्मीदवारों के नाम

अखिलेश यादव ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के एमएलसी उम्मीदवारों की जानकारी देते हुए उनके लिए समर्थन की मांग की. सपा मुखिया ने बताया कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सपा ने मिर्जापुर/बनारस से लाल बिहारी यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि लखनऊ सीट से शिक्षक सुशील कुमार होंगे. आगरा सीट से शिक्षक संघ के लिए प्रकाश चंद गुप्ता, गोरखपुर-फैजाबाद सीट से कमलेश यादव, मुरादाबाद बरेली से दानिश अख़्तर, मेरठ से डॉ नितिन तोमर चुनाव लड़ रहे हैं.  

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तरकाशी में बर्फबारी में फंसे ट्रेकर्स का रेस्क्यू, 8 हेलीकॉप्टर लगाए
उत्तरकाशी में बर्फबारी में फंसे ट्रेकर्स का रेस्क्यू, 8 हेलीकॉप्टर लगाए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में इस चुनाव के लिए जोड़तोड़ तेज, इन सदस्यों का कार्यकाल होगा खत्म
यूपी में इस चुनाव के लिए जोड़तोड़ तेज, इन सदस्यों का कार्यकाल होगा खत्म
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP राज्यसभा चुनाव में सपा से कौन जाएगा सदन? अखिलेश यादव ने दिया ये जवाब
UP राज्यसभा चुनाव में सपा से कौन जाएगा सदन? अखिलेश यादव ने दिया ये जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उज्जैन मस्जिद कार्रवाई के बीच अखिलेश बोले- हमारे मुसलमान धैर्य रखें, अंत में...
उज्जैन मस्जिद कार्रवाई के बीच अखिलेश बोले- हमारे मुसलमान धैर्य रखें, अंत में...

सत्ता के मद में अभिमानी..', प्रवेश वर्मा थप्पड़ कांड पर बोले सपा नेता

इसके अलावा अखिलेश यादव ने स्नातक निर्वाचन चुनाव के लिए वाराणसी से आशुतोष सिन्हा, इलाहाबाद से मान सिंह यादव, आगरा से शशांक यादव, मेरठ खंड से डॉ परमिंदर भाटी और लखनऊ खंड से कांति सिंह के नाम का ऐलान किया है. सपा मुखिया ने कहा कि हमें उम्मीद है इन सबको सहयोग और समर्थन मिलेगा. भविष्य में हमारी पार्टी के सभी उम्मीदवार जीतकर आएंगे. 

अखिलेश यादव ने किया वादा

अखिलेश यादव ने इस दौरान वादा किया कि हमारी सरकार बनने पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी. 2027 में हमारी सरकार बनने जा रही है. जब हम मैनिफेस्टो लाएंगे तब बताएंगे कि इस स्कीम को कैसे फाइनेंस किया जाएगा. सपा सरकार में मदरसों की सभी व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा. संस्कृत स्कूलों और संस्कृत शिक्षकों के लिए सपा सरकार में काम होगा और शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक के रूप में सम्मान होगा. 

बता दें कि यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए 29 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी और नामांकन दाख़िल करने की अंतिम तारीख़ 6 अक्टूबर है. 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जाँच होगी और 9 अक्टूबर को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे. 23 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 27 अक्टूबर को मतगणना होगी. 

उज्जैन मस्जिद कार्रवाई के बीच अखिलेश बोले- हमारे मुसलमान धैर्य रखें, अंत में...

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 28 Sep 2026 02:18 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP MLC Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तरकाशी में बर्फबारी में फंसे ट्रेकर्स का रेस्क्यू, 8 हेलीकॉप्टर लगाए
उत्तरकाशी में बर्फबारी में फंसे ट्रेकर्स का रेस्क्यू, 8 हेलीकॉप्टर लगाए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में इस चुनाव के लिए जोड़तोड़ तेज, इन सदस्यों का कार्यकाल होगा खत्म
यूपी में इस चुनाव के लिए जोड़तोड़ तेज, इन सदस्यों का कार्यकाल होगा खत्म
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP राज्यसभा चुनाव में सपा से कौन जाएगा सदन? अखिलेश यादव ने दिया ये जवाब
UP राज्यसभा चुनाव में सपा से कौन जाएगा सदन? अखिलेश यादव ने दिया ये जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उज्जैन मस्जिद कार्रवाई के बीच अखिलेश बोले- हमारे मुसलमान धैर्य रखें, अंत में...
उज्जैन मस्जिद कार्रवाई के बीच अखिलेश बोले- हमारे मुसलमान धैर्य रखें, अंत में...
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Road Accident: टक्कर से गिरे स्कूटी सवार..मची चीख पुकार | Breaking | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: थप्पड़ केस में बुरे फंसे प्रवेश! | AAP | BJP
SIR Controversy: वोट के रखवाले | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: दिल्ली के थप्पड़बाज मंत्री की पूरी कहानी! | AAP | BJP | CM Rekha
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: Vote Chori या चुनावी मैच फिक्सिंग..CEC पर सबसे सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बच्चा पैदा होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने किसे पहनाई गोल्ड रिंग
बच्चा पैदा होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने किसे पहनाई गोल्ड रिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उज्जैन मस्जिद कार्रवाई के बीच अखिलेश बोले- हमारे मुसलमान धैर्य रखें, अंत में...
उज्जैन मस्जिद कार्रवाई के बीच अखिलेश बोले- हमारे मुसलमान धैर्य रखें, अंत में...
इंडिया
'ये है गठबंधन...', कहते ही शहजाद पूनावाला की पिटाई, स्वरा भास्कर ने बचाया
'ये है गठबंधन...', कहते ही शहजाद पूनावाला की पिटाई, स्वरा भास्कर ने बचाया
क्रिकेट
रोहित शर्मा के साथ हुई दुर्घटना! बस की सीढ़ियों से गिरने का वीडियो आया सामने
रोहित शर्मा के साथ हुई दुर्घटना! बस की सीढ़ियों से गिरने का वीडियो आया सामने
बॉलीवुड
एंटी-स्मोकिंग रील्स का क्या फायदा? पोस्टर्स में सिगरेट पीते विक्की, रणबीर-रणवीर पर भड़के डायरेक्टर
एंटी-स्मोकिंग रील्स का क्या? पोस्टर्स में सिगरेट पीते एक्टर्स पर भड़के फिल्म मेकर
इंडिया
'ज्ञानू को जाना ही होगा...' 2 अक्टूबर को दिल्ली नहीं मुंबई में आंदोलन करेंगे दीपके
'ज्ञानू को जाना ही होगा...' 2 अक्टूबर को दिल्ली नहीं मुंबई में आंदोलन करेंगे दीपके
दिल्ली NCR
दिल्ली में 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम का ऐलान, पार्किंग फीस दोगुना, इन कामों पर भी रोक
दिल्ली में 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम का ऐलान, पार्किंग फीस दोगुना, इन कामों पर भी रोक
नौकरी
UPSC ने शुरू की डायरेक्ट भर्ती, जानें कौन कर सकते हैं आवेदन?
UPSC ने शुरू की डायरेक्ट भर्ती, जानें कौन कर सकते हैं आवेदन?
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget