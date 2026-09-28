सपा इन्हें भेजेगी विधान परिषद, अखिलेश ने किया MLC उम्मीदवारों के नाम का ऐलान

उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने एमएलसी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. सोमवार को लखनऊ में बुलाई सपा की बैठक में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन उम्मीदवारों के नामों की जानकारी दी और सपा उम्मीदवारों के लिए समर्थन की मांग की. अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की सरकार बनने पर शिक्षकों के लिए काम किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने शिक्षामित्रों का भी भरोसा दिलाया.

सपा मुखिया ने बताए उम्मीदवारों के नाम

अखिलेश यादव ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के एमएलसी उम्मीदवारों की जानकारी देते हुए उनके लिए समर्थन की मांग की. सपा मुखिया ने बताया कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सपा ने मिर्जापुर/बनारस से लाल बिहारी यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि लखनऊ सीट से शिक्षक सुशील कुमार होंगे. आगरा सीट से शिक्षक संघ के लिए प्रकाश चंद गुप्ता, गोरखपुर-फैजाबाद सीट से कमलेश यादव, मुरादाबाद बरेली से दानिश अख़्तर, मेरठ से डॉ नितिन तोमर चुनाव लड़ रहे हैं.

सत्ता के मद में अभिमानी..', प्रवेश वर्मा थप्पड़ कांड पर बोले सपा नेता

इसके अलावा अखिलेश यादव ने स्नातक निर्वाचन चुनाव के लिए वाराणसी से आशुतोष सिन्हा, इलाहाबाद से मान सिंह यादव, आगरा से शशांक यादव, मेरठ खंड से डॉ परमिंदर भाटी और लखनऊ खंड से कांति सिंह के नाम का ऐलान किया है. सपा मुखिया ने कहा कि हमें उम्मीद है इन सबको सहयोग और समर्थन मिलेगा. भविष्य में हमारी पार्टी के सभी उम्मीदवार जीतकर आएंगे.

अखिलेश यादव ने किया वादा

अखिलेश यादव ने इस दौरान वादा किया कि हमारी सरकार बनने पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी. 2027 में हमारी सरकार बनने जा रही है. जब हम मैनिफेस्टो लाएंगे तब बताएंगे कि इस स्कीम को कैसे फाइनेंस किया जाएगा. सपा सरकार में मदरसों की सभी व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा. संस्कृत स्कूलों और संस्कृत शिक्षकों के लिए सपा सरकार में काम होगा और शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक के रूप में सम्मान होगा.

बता दें कि यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए 29 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी और नामांकन दाख़िल करने की अंतिम तारीख़ 6 अक्टूबर है. 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जाँच होगी और 9 अक्टूबर को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे. 23 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 27 अक्टूबर को मतगणना होगी.

उज्जैन मस्जिद कार्रवाई के बीच अखिलेश बोले- हमारे मुसलमान धैर्य रखें, अंत में...