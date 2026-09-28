'सत्ता के मद में अभिमानी...', प्रवेश वर्मा थप्पड़ कांड पर बोले सपा नेता

दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड को लेकर समाजवादी पार्टी ने तीखा हमला किया है. सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं का व्यवहार बहुत ख़राब हो गया है. ये लोग अभिमानी हो गए हैं और जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं. सपा नेता ने कहा कि प्रवेश वर्मा तो बार-बार ऐसी हरकतें करते रहते हैं.

सपा नेता राजकुमार भाटी ने प्रवेश वर्मा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, "भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे वो छोटे हो या बड़े नेता हो, सत्ता के मद में बहुत अभिमानी हो गए हैं और बहुत उनका व्यवहार जो है खराब हो गया है."

उन्होंने कहा कि प्रवेश वर्मा तो बार-बार इस तरह की हरकतें करते रहते हैं इनके कई वीडियो आपने देखे होंगे कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को धमकाते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को धमकाते हैं. यह लोकतंत्र में बहुत ही शर्मनाक स्थिति है किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता इस तरह का दुर्व्यवहार जनता के साथ करें.

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कांग्रेस से गठबंधन पर कही ये बात

सपा नेता ने इस दौरान कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर होने वाली 30 सितंबर की बैठक को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. इस बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे. इस पर राजकुमार भाटी ने कहा कि "ये कोई विवादास्पद या गंभीर मुद्दा नहीं है. अभी चुनाव से पहले गठबंधन की कई बैठकें होंगी. 30 तारीख़ को अध्यक्ष जी ने यहां पार्टी में बैठक बुलाई हैं इसलिए वो खुद नहीं जा रहे हैं. पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर जिसे भी भेजेंगे वो उसमे शामिल होंगे.

चुनाव आयोग पर भी साधा निशाना

चुनाव आयुक्त ज्ञानेश पर लग रहे आरोपों और चुनाव आयोग की सफाई पर सपा नेता ने कहा कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ़्रेंस और उसमें दिया गया प्रेस नोट खुद गवाही दे रहा है कि चुनाव में आयोग में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा था. अनियमितताएं हो रही थीं.

चुनाव आयोग ने अपने नोट में कहा कि अनियमितताओं को दूर किया जाएगा और आगे सारे काम आम सहमति से होंगे. इसका मतलब है कि ये पहले नहीं हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के पक्ष में बोल रही है ये इस बात का प्रमाण है कि जो धांधली की जा रही थी उसका लाभ बीजेपी को मिल रहा था.

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