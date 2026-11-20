समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से रिहा होकर बाहर आ गए हैं. समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बुधवार देर रात रामपुर पहुंचने पर कहा कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव महज चुनाव नहीं, बल्कि ‘इंकलाब’ होगा। उनके इस बयान के बाद सियासी पारा हाई है.

आजम खान के इस बयान पर अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कटाक्ष किया है. दरअसल मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आजम खान कह रहे हैं अब इंकलाब होगा. इस पर केशव मौर्य ने कहा, "कहने दो अब इंकलाब हो चाहें इंतकाम हो उनका क्या है या उनके मन में क्या है वह तो वही जानें, लेकिन समाजवादी पार्टी आने वाली नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जाने वाली नहीं है."

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी आजम खान पर की टिप्पणी

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, "समाजवादी पार्टी के लोग चाहे आजम खान हो या अन्य नेता हों. जिस ढंग से भारत मां को डायन कहने वाले लोग, भीमराव आंबेडकर को भूमाफिया कहने वाले लोग, इनकी मानसिकता भारत की संस्कृति के खिलाफ है." उन्होंने आगे कहा, "उत्तर प्रदेश के गुंडे माफियाओं को पुष्पित-पल्लवित करने वाली पार्टी प्रदेश में कभी भी स्वीकार नहीं होगी."

उन्होंने आगे कहा, "चाहें आजम खान निकलें या इनका और कोई पहलवान निकले. अब उत्तर प्रदेश के आम जनमानस ने गुंडे माफियाओं को रिजेक्ट कर दिया है. अब इनकी उत्तर प्रदेश में दाल गलने वाली नहीं है." ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा, "तीसरी बार दोबारा से बीजेपी प्रचंड बहुमत से आ रही है."

ब्रजेश पाठक ने आगे कहा, "उत्तर प्रदेश आज डेवलप्ड स्टेट के रूप में पूरे राष्ट्र में जाना जा रहा है और यूपी के लोगों ने नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं पर लगातार मुहर लगाई है. यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में चर्चा का विषय है." डिप्टी सीएम ने कहा, "यूपी आज बीमारू राज्य के कलंक में नहीं बल्कि रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में जाना जा रहा है."

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