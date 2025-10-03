सोनीपत: कॉलेज में छात्रा के साथ दरिंदगी की कोशिश, चपरासी पर लगा रेप का आरोप

सोनीपत के मुरथल में स्थित दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यूनिवर्सिटी में तैनात एक चपरासी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया है. पुलिस ने पीड़ित छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार सोनीपत के मुरथल में स्थित दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक छात्रा ने पुलिस को शिकायत में बताया की यूनिवर्सिटी में तैनात एक चपरासी बाथरूम में जबरदस्ती घुस आया और हाथ पकड़कर उसका मुंह दबा लिया. साथ ही छात्रा के प्राइवेट पार्ट को छूने का प्रयास करने लगा.

पीड़िता ने पुलिस में की शिकायत

पीड़िता के साथ रेप का प्रयास भी किया,लेकिन छात्रा ने किसी तरह अपने आप को बचाया और बाहर निकल गई. जिसके बाद छात्रा ने मामले की पूरी जानकारी पुलिस को दी. छात्रा ने पुलिस को दी गई शिकायत में आपबीती बताई.

शिकायत के बाद मुरथल थाना पुलिस ने चपरासी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गहनता से जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी चपरासी की भी तलाश शुरू कर दी है. पुलिस की तरफ से जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने दी यह जानकारी

इस मामले की जानकारी देते हुए एसीपी निधि नैन ने बताया कि मुरथल में स्थित दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी में एक छात्रा ने चपरासी पर आरोप लगाया है कि उसके साथ रेप का प्रयास किया गया है. पुलिस को दी गई लिखित तहरीर में छात्रा ने कहा कि आरोपी ने बाथरूम में घुसकर उसके साथ जबरन छेड़छाड़ की है.

पीड़िता की तरफ से दी गई शिकायत के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई कर रही है. साथ ही आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है.