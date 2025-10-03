हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाVideo: रात में घर के सामने रखी मूढ़ी उठा ले गए पुलिसवाले, पड़ोसी ने वायरल किया चोरी का वीडियो

Video: रात में घर के सामने रखी मूढ़ी उठा ले गए पुलिसवाले, पड़ोसी ने वायरल किया चोरी का वीडियो

Viral Video: हरियाणा के मेवात से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी रात की गश्त के दौरान घर के बाहर रखी मूढ़ी चुराकर ले गए. ऐसा करते हुए किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 03 Oct 2025 11:07 AM (IST)
Haryana News: पुलिस का काम जनता की सुरक्षा और कानून का पालन करना है, लेकिन जनता की सुरक्षा करने वाली पुलिस खुद ही चोरी करने लग जाए तो ये न सिर्फ जनता का विश्वास तोड़ता है बल्कि यह कानून की अवहेलना करता है. हाल ही में कुछ ऐसा हैरान करने वाला मामला हरियाणा के मेवात जिले से सामने आया है, जहां कुछ पुलिसकर्मी रात की गश्त के दौरान मूढ़ी और कुछ सामान उठाते नजर आ रहे हैं, जिसका लाइव वीडियो पड़ोसी ने रिकॉर्ड कर लिया और अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. 

देखिए पुलिस की चोरी का लाइव वीडियो

वीडियो में देखा गया कि रात के समय पुलिस की गाड़ी किसी इलाके से गुजर रही होती है, तभी अचानक बीच में गाड़ी रुकती है और एक पुलिसकर्मी बाहर आता है. एक घर के बाहर कुछ मूढ़े-मूढ़ी रखे होते हैं, जिसे पुलिसकर्मी चुपचाप उठा लेता है और गाड़ी में रख देता है.

बता दें कि पुलिसकर्मी को ऐसा करते हुए ऊपर से किसी व्यक्ति ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. पुलिस की इस हरकत को देखकर यूजर्स हैरान रह गए है कि मूढ़े जैसी आम चीज पुलिसकर्मी चोरी करके ले जा रहे हैं.

लोगों ने उठाए पुलिसकर्मी पर सवाल

सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने कई कमेंट्स किए है. लोगों ने कहा कि अब पुलिस ही चोरी करने लग गई है तो चोरों को कौन पकड़ेगा? कई यूजर्स ने कहा कि पुलिसकर्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था.

लोगों ने तो पुलिसकर्मी पर सवाल भी किए है कि गश्त का मतलब अपराध रोकना है न कि खुद ही अपराध करना होता है? साथ ही साथ लोग इस वीडियो को काफी शेयर कर रहे हैं और इस मामले के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है.

Published at : 03 Oct 2025 11:07 AM (IST)
Mewat News HARYANA NEWS VIRAL VIDEO
