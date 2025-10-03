Video: रात में घर के सामने रखी मूढ़ी उठा ले गए पुलिसवाले, पड़ोसी ने वायरल किया चोरी का वीडियो

Haryana News: पुलिस का काम जनता की सुरक्षा और कानून का पालन करना है, लेकिन जनता की सुरक्षा करने वाली पुलिस खुद ही चोरी करने लग जाए तो ये न सिर्फ जनता का विश्वास तोड़ता है बल्कि यह कानून की अवहेलना करता है. हाल ही में कुछ ऐसा हैरान करने वाला मामला हरियाणा के मेवात जिले से सामने आया है, जहां कुछ पुलिसकर्मी रात की गश्त के दौरान मूढ़ी और कुछ सामान उठाते नजर आ रहे हैं, जिसका लाइव वीडियो पड़ोसी ने रिकॉर्ड कर लिया और अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

देखिए पुलिस की चोरी का लाइव वीडियो

वीडियो में देखा गया कि रात के समय पुलिस की गाड़ी किसी इलाके से गुजर रही होती है, तभी अचानक बीच में गाड़ी रुकती है और एक पुलिसकर्मी बाहर आता है. एक घर के बाहर कुछ मूढ़े-मूढ़ी रखे होते हैं, जिसे पुलिसकर्मी चुपचाप उठा लेता है और गाड़ी में रख देता है.

पुलिसवाले भी आखिर इंसान ही हैं — चोरों के बीच रहकर उनका मन भी चोरी करने का करने लगता है। अगर इन पुलिसवालों ने रात की गश्त में कुछ सामान उठा ही लिया तो फिर हंगामा क्यों? 🤔

📍मेवात, हरियाणा pic.twitter.com/KqBE0mP7Nc — 𝙼𝚛 𝚃𝚢𝚊𝚐𝚒 (@mktyaggi) October 2, 2025

बता दें कि पुलिसकर्मी को ऐसा करते हुए ऊपर से किसी व्यक्ति ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. पुलिस की इस हरकत को देखकर यूजर्स हैरान रह गए है कि मूढ़े जैसी आम चीज पुलिसकर्मी चोरी करके ले जा रहे हैं.

लोगों ने उठाए पुलिसकर्मी पर सवाल

सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने कई कमेंट्स किए है. लोगों ने कहा कि अब पुलिस ही चोरी करने लग गई है तो चोरों को कौन पकड़ेगा? कई यूजर्स ने कहा कि पुलिसकर्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था.

लोगों ने तो पुलिसकर्मी पर सवाल भी किए है कि गश्त का मतलब अपराध रोकना है न कि खुद ही अपराध करना होता है? साथ ही साथ लोग इस वीडियो को काफी शेयर कर रहे हैं और इस मामले के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है.